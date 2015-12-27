Yolcuda Esrar Ele Geçti

Minibüs yolcusunun üzerinde esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince icra edilen önleyici hizmetler kapsamında, Kale ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında, Elazığ’dan Malatya istikametine seyir eden 1 yolcu minibüsünde yapılan kontrolde 29 kilo 885 gram kubar esrar ve 6 kilo 295 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta yolcu olarak bulunan Ç.İ. isimli şahıs şüpheli olarak yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde adli işlemler başlatıldı.