Yoldaki Tehlike!..
Malatya’da önceki hafta başında yağan karın yolaçtığı buzlanmanın yaya ve araçlar için tehlike oluşturması nedeniyle, Belediye ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürürken, kent dışına atılmak üzere kamyonlara yüklenen buz kütlelerinin yollara dökülmesi araç trafiğinde tehlike yarattı.
Fotoğraf, Cumartesi günü öğle saatlerinde Sivas ve İnönü Caddelerinin kesiştiği kavşakta çekildi. Kamyonlardan yola dökülen irice buz kütleleri, araç trafiğini aksattı.
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