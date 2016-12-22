Yollar Özel Solusyonla Yıkanıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kar yağışı ile birlikte başlayan ve kar yağışının etkisini kaybetmesi ile birlikte sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında caddelerde kar ve buzlar temizlenirken, yıkama çalışmaları da devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda ilk olarak kar ve buz temizliği yaptı. Karlar ve buzlar, kepçelerle kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi dışına taşındı. Kar ve buzların temizlendiği cadde ve sokaklarda bu kez ise, Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkama ve temizlik çalışması yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için Battalgazi Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, yıkanan cadde ve sokaklarda buzlanmalara karşı solüsyon kullanıldığı ifade edildi.

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