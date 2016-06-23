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Malatya Haber -

Yolsuzluk Operasyonunda 14 Doktora Gözaltı

Yolsuzluk Operasyonunda 14 Doktora Gözaltı
  • 23.06.2016
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  • Elbistan Başsavcılığı’nın başlattığı operasyon kapsamında Malatya’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde 14’ü doktor, 18 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçede faaliyet gösteren özel bir hastanede geçmiş dönemlerde görev yapan doktorlara yönelik olarak, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Belgede Sahtecilik’ suçları ile ilgili olarak, Elbistan merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemin en büyük dolandırıcılık olayını gün yüzüne çıkardı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede bir süre faaliyet gösteren özel hastanede geçmiş dönemlerde doktor olarak görev yapan 18 şüpheli doktor hakkında, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Belgede Sahtecilik’ suçlarından gözaltı kararı verdi.

Elbistan merkez olmak üzere, Elazığ, Kayseri, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Batman, Bartın, Sakarya ve Malatya illerinde ikamet ettikleri belirlenen şüpheli doktorların gözaltına alınması için Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi.

Elbistan’da ve anılan illerde düzenlenen operasyonlar sonucunda, 18 şüpheliden A.A., A.İ., B.A., C.K., F.S., M.G.K., N.G.E., Ş.G., S.Z., M.Ç., Y.D., C.T.K., A.Y. ve N.Y. isimli doktorlar, polis tarafından gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bulundukları illerde gözaltına alınan ve Elbistan’a getirilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilecek.

iha-

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Yorumlar
  1. VAHAP BAŞIBÜYÜK dedi ki:
    24 Haziran 2016, 15:47

    Sağlık bakanlığının özel sağlık kurumlarının denetimini ço ciddi ve sıkça yapması gerekir

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  2. zafer dedi ki:
    24 Haziran 2016, 09:17

    sağlık personelinin hırsı çevresinden çok etkilenmesinden kaynaklanıyor, sürekli yarış içindeler ve bazıları hırsına enik düşüyor.

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  3. Mehmet dedi ki:
    24 Haziran 2016, 07:47

    İsimleri tam olarak vermeniz lazim(sucu kanitlanmissa tabi)

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  4. berk dedi ki:
    23 Haziran 2016, 21:37

    bu kadar paraya düşkün milet görmedim

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  5. VAHİT VAR dedi ki:
    23 Haziran 2016, 20:09

    BU TÜR DOKTORLARIN , GÖZÜNÜ TOPRAK DOYURSUN

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