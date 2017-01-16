“Yolun Sonu Şampiyonluk”

Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Sak, önlerinde önemli bir fikstür olduğunu kaydederek, “Fikstürü iyi değerlendirmek istiyoruz. Her şey yolunda giderse, yolu sonu şampiyonluk olacaktır” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Sak, Sivasspor karşısında iyi mücadele etiklerini ancak sahadan 0-0 berabere ayrıldıklarını ifade etti.

Sak, Sivasspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydederek, “Sivasspor ekibinin kalitesini biliyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Bizim rakibimiz olan bir ekip ile karşılaştık. Zor olacağının bilincindeydik. O zemine rağmen iyi mücadele edip, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlara da girdik, değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik eğer sahadan daha farklı bir sonuçla çıkacaktık. Bence oynadığımız futbol önümüzdeki haftalar için önemli sinyaller verdi. Bu performansımızı diğer maçlara da yansıtırsak eğer, puanlar kaçınılmaz olur” diye konuştu.

“MEVKİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL”

Orta saha oyuncusu olmasına karşın sol bek oynamasını da değerlendiren Sak, şunları söyledi:

“Ben takıma orta saha olarak transfer oldum. Geçen sezon Adanaspor’da oynadım. O takımda oynadığımız maçların yarısında, sol bek oynadım. Kendimi o mevkide eksik hissetmiyorum. Ufak tefek sıkıntılar tabi ki var. Fakat o sıkıntılarda oynadıkça kapanır. O mevkide oynaya oynaya olan eksikliklerimi kapatacağım. Görev verildiği sürece, gerek orta saha gerekse sol bekte oynarım. Mevki çok önemli değil. Elimden geleni yapmaya hazırım.”

“ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR”

Sak, ligde ilk üç sıradaki takımlarının puanlarının aynı olduğuna dikkat çekerek, her geçen hafta şampiyonluk yarışının kızışacağını ifade etti.

Önemli bir fikstürün önlerinde olduğunu dile getiren Sak, “Şampiyon yarışında üst sıralar karıştı. Üst sıralarda önemli bir mücadele var. Bu müdahale önümüzde bizim için önemli bir fikstür var. Biz, bu fikstürü güzel şekilde değerlendirip, rakiplerimizden uzaklaşmak istiyoruz. Her şey umduğumuz gibi giderse eğer, yolun sonu şampiyonluk olacaktır” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi