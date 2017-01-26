“Yolun Sonu Şampiyonluk”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, şampiyonluk için çok çalıştıklarını ifade ederek, yolun sonunda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Nijeryalı futbolcu, çok sıkı çalıştığını ifade etti.

Azubuike, yoğun tempoda çalışmasını sürdürdüğünü kaydederek, “Bu sahaya da yansıyor. Çok çalışmamın semeresini en iyi şekilde alıyorum. Bundan sonraki süreçte de bu sıkı çalışmayı sürdürüp, takıma en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum” diye konuştu.

Nijeryalı orta saha oyuncusu, milli takım için her zaman göreve hazır olduğunu ifade ederek, “Nijerya gruplardan çıkamadı, dolayısıyla şampiyonada yok. O yüzden milli takıma çağırmadılar. Ben, her zaman bekliyorum. Ne zaman çağrılırsam seve seve milli takıma giderim” dedi.

TFF 1. Ligi değerlendiren Azubuike, “İkinciliğin tadını çıkarmamız gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Ayıca çok çalışmaya da devam etmek gerekiyor. Bütün takım olarak özverili çalışacağız. Şampiyonluğa da inanıyoruz. Yolun sonunda da şampiyonluk gelecektir” ifadelerini kullandı.

Azubuike, Samsunspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, “Hem bizim hem de onlar için çok zor bir maç olacak. Tabi ki onlar alt sıralardan kurtulmak istiyorlar. Ama bizde yenip, liderliğe yükselmek istiyoruz. Çok çalışmaktan bahsediyorum. Çok çalışacağız, sıkı hazırlanıyoruz. Oraya kazanmak için gideceğiz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi