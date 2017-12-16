“Yön Pusulamız Bir Odadır”

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, “Mimarlar Odası, bize her anlamda, her türlü desteği veren bir meslek kuruluşudur” dedi.

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Ahmet Şahin, Başkan Gürkan’ının Malatya’ya önemli bir hizmet binası kazandırdığını belirterek, “Sayın başkanımıza Malatya’ya büyük bir hizmet binasını kazandırdığı için kendisine yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Biz böylesi güzel bir mekanda, vatandaşlar, teknik elemanlar ve mimarlar, mühendisler olarak çok daha verimli bir şekilde hizmet alma imkanı bulduk. Malatya’ya yakışır, özgür çevresi ile güzel bir şekilde dizayn edilmiş, planlanmış, güzel bir eseri kazandırdıkları için sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mimarlar Odası’nın değerli başkanlarını ve yönetimini burada ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Mimarlar Odası bizim için ayrıca yol haritamızı ve yön pusulamızı oluşturan bir odadır. Özellikle bizim mimarı projeler noktasında da Ahmet beyle zaman zaman istişare ediyoruz. Netice itibariyle STK’lar, kanaat önderleri ve meslek kuruluşları olsun, onlar aynı zamanda şehre yön veren kurum ve kuruluşlar, sosyal taraflardır. Katılımcı belediyecilik, bizim olmazsa olmazımızdır. Şehrimizde STK’lar, meslek kuruluşları, sendikalar, kanaat önderleri olsun, onların düşünceleri bizim için yol haritamız ve yön pusulamızı belirleyici önemli bir katma değer ifade ediyor. Bu arada Mimarlar Odası da bize her anlamda, bize her türlü desteği veren bir meslek kuruluşudur. Bu vesile ile Mimarlar Odası başkanı ve yönetim kurulunu burada görmekten ve böyle bir incelik nezaketlerinde bulundukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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