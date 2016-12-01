Yoncalı’ya 9.2 Km’lik İsale Tüneli

Malatya’nın önemli sulama yatırımlarından biri olan Yoncalı Barajı’nın 9 kilometre 262 metre uzunluğundaki isale tüneli için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Baraj inşaatı ile isale tünelinin aynı dönemde bitirilmesi hedefleniyor.

Temeli, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde atılan 171 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Yoncalı Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Temelden 93,50 metre yüksekliğinde inşa edilecek olan Yoncalı Barajı’nın sulama tünel ve kanalları içinde çalışmalar başlatıldı.

-Projenin sözleşme bedeli 133 milyon TL

Arguvan ilçe sınırları dâhilinde kalan 23 adet yerleşim yerinin mümbit tarım arazilerini sulayacak olan Yoncalı Barajı’nın Sulama İsale Tüneli’nin ihalesi sonuçlandırıldı. İhaleyi Cemiloğlu Grup İnşaat Mühendislik Madencilik A.Ş. kazandı ve proje için 133 milyon 677 bin TL tutarında sözleşme imzaladı. İhale sürecinin bitmesinin ardından yüklenici firmanın yöneticileri DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi’yi ziyaret ederek, projenin yer teslimi yapıldı ve işe başlama tutanakları imzalandı. Yüklenici firmaya verilen iş bitirme süresi ise bin gün olarak kaydedildi.

-9.2 kilometre uzunluğunda tünel

Yoncalı Barajı’ndan Kömürlük Mahallesi mevkiine kadar uzanacak olan isale tünelinin iç çapının 4.5 metre ve uzunluğunun ise 9 kilometre 262 metre olduğu kaydedildi. İnşaat yurtdışından getirilecek ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda olan tünel delme makinesi ile yürütülecek. Çalışmalar da tünel kazısı, kaplama ve enjeksiyon aynı anda yürütülecek. Yoncalı Barajı’ndan Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli bölgeleri direkt yararlanacak.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com