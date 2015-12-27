Yöneticiler Bilgilendirildi

Malatya’da Futbol Taban Birliklerini Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde (TFFHGD) yapılan bilgilendirme toplantısına Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi Başkan Yardımcısı Muharrem Zeyno’nun yanı sıra spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Bilgilendirme toplantısı öncesinde bir konuşma yapan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, 2. Amatör Küme maçlarının 14 Mart’ta başlayacağını kaydederek, sezonun bütün spor kulüpleri adına başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Bilgilendirme seminerinde ise İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Karaca, son değişiklikler hakkında bilgiler verdi. Karaca, bu tür eğitim toplantılarını sık sık yaptıklarını hatırlatarak, “Her yıl sezon öncesi bu toplantıları düzenliyoruz. Buradaki amaç son değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmek. Müsabakalarımızın daha iyi bir ortamda geçmesini sağlamak amacıyla ön bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Tabi ki bu yaptığımız toplantılar inşallah burada kalmayacak bu sahaya da yansıyacak. Hafta sonu müsabakalarımızda bunu hep birlikte göreceğiz. Bu toplantıları hep bir arada yaparak, birbirimizi daha da yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Sorunlarımızı da masaya yatırarak, müsabakalarımızı daha sağlıklı bir ortamda oynatmak istiyoruz. Hiçbir zaman bu toplantılardaki bilgilerin burada kalmasını istemiyoruz. Bize teklif geldiğinde herkese bilgilendirmede bulunabiliriz. Deplasman maçlarına da giderek, değerlendirmelerde de bulunacağız. Zaman zaman sizlerle bir araya gelerek, istek ve görüşlerinizi de dinleyeceğiz. Hatalarımız olabilir. Eğer hatalarımız varsa sahada feryat etmeyin, gelin burada hep birlikte konuşalım ve masaya yatıralım. Çünkü biz bir aileyiz. Sizler olmazsanız biz maç yönetemeyiz, biz olmazsak sizler maç oynayamazsınız” dedi.