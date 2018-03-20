“Yönetim Olarak Görevimizin Başındayız”

Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulunun ‘istifa ettiği’ yönündeki iddialara, kulüpten açıklama geldi.

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da ilginç bir gelişme yaşandı. Bazı sosyal medya hesaplarında Evkur Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulunun ‘istifa ettiği’ yönündeki iddialara kulüpten açıklama geldi.

Yönetim kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu başta büyük Yeni Malatyaspor camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamada şöyle:

“Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında, aslı astarı olmayan sadece dedikodudan ibaret olan Evkur Yeni Malatyaspor´umuzun Başkanı Sn. Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu “İstifa etti” yönündeki söylemlere ve yalan haberlere itibar etmeyiniz. Amaç ve niyetin ne olduğunu anlamadığımız bu tür konular ile kulübümüzün zarar görmemesi için resmi site ve hesaplarımız dışında çıkan hiçbir haber ve paylaşımı doğru kabul etmeyiniz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu başta büyük Yeni Malatyaspor camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Evkur Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Arşiv