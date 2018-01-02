Yönetim Toplandı Transfer İçin Düğmeye Basıldı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim İstanbul’da toplanarak, transfer çalışmalarıyla ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Yönetim kurulu toplantısı sonrası transfer çalışmalarında düğmeye basıldı.

Ligin ilk yarısında 22 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmalarında son durum değerlendirildi. İstanbul’da toplanan yönetim, transfer çalışmalarında izlenecek yol ile ilgili istişarede bulundu.

Teknik direktör Erol Bulut’un sunduğu raporun yanı sıra transfer komitesinin sunduğu rapor üzerinde değerlendirmede bulunan yönetim, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Öncelikle teknik direktör Erol Bulutun sunduğu rapor doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, listede yer alan isimlerle temaslarını sürdürüyor.

İlk yarı öncesi yönetime raporunu sunan teknik direktör Erol Bulut, “İkinci yarı daha çetin geçecek. Oyun kalitemizi yükseltmek istiyorsak oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Transfer komitesine istediğim futbolcuları ve mevkileri sundum. Kendimizi biraz daha geliştirmek istiyorsak, daha üst yerlere çıkmak istiyorsak, transfer şart” demişti.

İLHAN DEPE VE ROBİN YALÇIN İDDİASI..

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre ise, Evkur Yeni Malatyaspor, Karabükspor’lu sol açık İlhan Depe ve Çaykur Rizespor’lu ön libero Robin Yalçın’ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer komitesinin belirlenmesinin ardından teknik heyetin alınmasını istediği isimlerle görüşülmeye başlandı. Sarı-kırmızılı transfer komitesinin ilk etapta Teknik Direktör Erol Bulut’un listesinde yer aldığı ifade edilen Çaykur Rizespor’lu Robin Yalçın ve Karabükspor’lu İlhan Depe ile anlaşma zemini arayacağı bildirildi. Bulut’un bu isimlerden özellikle Robin Yalçın’ı çok istediği ve Antalya kampına yetiştirilmesini yönetimden talep ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübün talip olduğu Çaykur Rizespor’lu Robin Yalçın, ön libero mevkisinde görev yapıyor. 23 yaşındaki Almanya uyruklu genç futbolcu, bu sezon kulübünde 16 resmi müsabakaya çıktı. TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Çaykur Rizespor’un, başarılı futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un gündeminde yer alan bir diğer isim İlhan Depe ise zor günler geçiren kulübü Kardemir Karabükspor’dan ayrılmak istiyor. 25 yaşındaki sol açık, ligin ilk yarısında 15 resmi müsabakada görev aldı. İlhan Depe’nin kulübüyle 2019 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Yeni Malatya Gazetesi- iha