TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, “Yönetimde herhangi bir sıkıntı yok. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde Allah’ın izniyle bu sene şampiyon olacağız” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da geride kalan üç yılda yönetimde değişikliklerin olduğunu ifade eden Gevrek, “Üç senedir buradayım. İlk sene, şampiyon olduğumuz yıl yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber olduk. Emek harcadılar, ikinci sene yönetimde olmadılar. Büyük emek harcadılar, onlarla yollarımızı ayırdık ama onlarda her zaman yanımızda oldular. İkinci yılda yapılan kongrede de yönetimde birkaç değişiklik oldu. Tabi yollarımızın ayrıldığı arkadaşlarımız oldu. Teşekkür ettiğimiz, işleri nedeniyle zaman ayıramayacak olan arkadaşlarımız oldu. Bu tür ayrılıklar olabilir ama burada asıl olan Malatyaspor’un birliği, beraberliğidir. Arkadaşlarımıza her zaman emeklerinden dolayı teşekkür ettik” diye konuştu.

Gevrek, son günlerde Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetimde istifaların olduğu yönünde çıkan söylenti ve haberleri de değerlendirdi.

Yönetimdeki isimlerle herhangi bir sıkıntılarının olmadığını dile getiren Gevrek, “Son bir hafta içerisinde maalesef üzülerek söylüyorum 1-2 arkadaşımız bizimle beraber olmayı istememiş olabilir. Bizim o arkadaşlarımızla herhangi bir sorunumuz yok. İşlerinden ya da fikir ayrılığından dolayı olabilir. Bunlar normal şeylerdir. Bu arkadaşlarımız, bu takıma emek verdiler, para verdiler, sahip çıktılar. Bizim o arkadaşlarımızla bir sorunumuz yok ama maalesef bunu fırsat bilen, bunu bir kriz haline getirmeye çalışanlar oldu. Bunlarda maalesef üzülerek söylüyorum Malatyalı hemşerilerimiz oldu. Bunu bir kriz haline getirmeye çalıştılar. İyi giden bir Malatyaspor’a ciddi bir şekilde yara vermeye çalıştılar. Bu durum bizi çok derinden üzdü” ifadelerini kullandı.

Gevrek, birlik ve beraberlik içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor’u şampiyon yapmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Bizim rakiplerimiz var. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Yönetimde olalım olmayalım, başkan olalım olmayalım, bütün ortak değerimiz Malatya ise, asıl olan Malatyaspor ise burada bir olup, birlikte hareket etmemiz lazım. Bu konuda da çıkan haberler var. Yol ayrımı olabilir ama bu arkadaşlarla herhangi bir sıkıntımız yok. Yönetimde herhangi bir sıkıntı yok. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde Allah’ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Ama bu sizlerin desteğiyle olacak.”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini, takıma doğru isimler kazandırmak istediklerini ifade eden Gevrek, “İki transfer yaptık. Yollarımızı ayırdığımız arkadaşlarımız oldu. 1-2 transfer daha yapmayı planlıyoruz, belki üçü zorlarız. Ama iki tane önemli transfer mutlak yapmamız lazım. Biz, yapacağımız transferleri, transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Takıma gelecek arkadaşlarımızın mutlak bu takıma katkı sağlaması lazım. Yapacağımız transferler biraz geç olabilir ama önemli olan doğru transferi yapmaktır. Hocamızın da düşüncesi de, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın düşüncesi de budur. Yapacağımız transferlerin takıma katkı sağlamasını istediğimiz için hassas davranıyoruz. Haber beklediğimiz birkaç isim var. İnşallah en kısa süre içerisinde doğru transferleri yapıp, yolumuza devam edeceğiz. Malatya’mızın birlik ve beraberliği için bir olmamız, diri olmamız lazım” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi