“Yönetimle Yalçın Arasındaki Mesele”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, takım kaptanlığını da yapan stoper Yalçın Ayhan’ın süresiz kadro dışı bırakılmasına ilişkin, “Yönetimle, Yalçın arasındaki bir mesele” dedi.

Bulut, tecrübeli stoperin Beşiktaş maçından sonra süresiz kadro dışı bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Verilen karar başkan, yönetim ve Yalçın arasında, biz işimize devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Başkan ve yönetim bu kararı verdi. İki tarafın arasında olan bir mesele. Başkanımız konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Karara saygı duymamız lazım” dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI KADRO DIŞI BIRAKILDI

Evkur Yeni Malatyaspor’da takım kaptanlığı da yapan tecrübeli stoper, 25 Kasım’da Malatya’da Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadan bir gün sonra ‘disiplinsiz davranışları’ nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Kadro dışı bırakıldıktan sonra bir hafta izin alarak, İstanbul’a gittiği öğrenilen tecrübeli oyuncunun iznin ardından geleceği merak konusu oldu.

Ayhan’ın altyapıyla antrenmanlara çıkması ya da özel bir antrenör nezaretinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakılmasının ardından Osmanlıspor ile oynanan kupa maçında İssiar Dia, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan Süper Lig 14.hafta karşılaşmasında ise Adem Büyük kaptan olarak sahaya çıktı.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, geçen hafta kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan’ın durumunun yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında netlik kazanacağını belirterek, Yalçın’ın yerine Arturo Rafael Mina’ya forma şansı verildiğini sözlerine ekledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- AA

ARŞİV FOTO: Süresiz kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan (sağdaki)