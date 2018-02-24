“YPG/PKK Bize Zulmetti”

Suriye’nin Afrin bölgesinden, terör örgütü YPG/PKK’nın zulmünden kaçarak 8 çocuğuyla Türkiye’ye sığınan Muhammed Salih, DEAŞ bahanesiyle köylerini bombalayan teröristlerin birçok akrabasını öldürdüğünü, hayatta kalanları da zorla örgüte almaya çalıştığını anlattı.

Ülkesinde oto tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Muhammed Salih, köyleri terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edildikten sonra baskı ve zulüm görmeye başladı. Salih, teröristlerin ailesinden birçok kişiyi öldürmesi, hayatta kalanları da zorla silah altına almaya çalışması üzerine çocuklarının güvenliği için Türkiye’ye sığındı. Malatya‘da günübirlik işler ve yardımlarla hayatını sürdüren Salih ailesi, Zeytin Dalı Harekatı sayesinde teröristlerden temizlenecek köylerine dönebilmeyi umut ediyor.

Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed’in zalimliklerini duyduklarını ancak kendisinin bunu pek yaşamadığını belirterek “Köyümüzde DEAŞ yoktu ama YPG/PKK geldi, DEAŞ bahanesiyle bize zulmetti, saldırmaya başladı. Amcalarım, kuzenlerim vefat etti. O nedenle buraya geldik. Başımıza yağmur gibi bomba yağdırdılar.” dedi.

Salih, teröristlerin asıl amacının köylerini ele geçirmek olduğunu anlatarak “Bizim köyü alarak ileriye doğru devam etmek istiyorlardı. Bizim köy Afrin’e bağlı ve çok stratejik bir yer. Oradan her yere gidebiliyorsun. Bir kapı gibi.” ifadelerini kullandı.

“Türk askerine Allah yardım etsin”Motosiklet tamiri için gittikleri YPG/PKK kontrolündeki bir köyde, keskin nişancılarca ateş altına alındıklarını, bu sırada amcasının vurularak öldürüldüğünü söyleyen Salih, teröristlerin ele geçirdikleri bölgelere sadece kendi üyelerini aldığını aktardı.

Esed rejimi ile teröristlerin hep dirsek temasında olduğunu ve bunun en çok masum sivillere zarar verdiğini vurgulayan Salih, YPG/PKK ve Esed’in tek amacının Müslümanları öldürmek olduğunu dile getirdi.

Köylerinde yaşlı akrabalarının kaldığını söyleyen Salih, şunları kaydetti:

“Köyde gençlerimizin hiçbiri kalmadı. Hepsi başka yerlere, çoğu da Türkiye’ye sığındı. Gençlerimiz eğer orada olsaydı teröristler zorla alıp savaşa götürecekti. Bir akrabamın iki çocuğunu zorla almaya çalıştılar. ‘Biz sizi koruyoruz, siz de savaşacaksınız’ diye akrabalarımı örgüte almaya çalıştılar. Bunun üzerine yakınlarım da kaçarak Türkiye’ye geldi. Türk askerine Allah yardım etsin, çok iyi bir şekilde gidiyor. İnşallah ne YPG ne PKK bırakırlar orada. Biz de Türkiye sayesinde ülkemize döner ve eski mutlu günlerimizi yaşarız.”