YSK Kesin Sonucu Açıkladı: Evet Yüzde 51.41

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin referandum sonuçlarını açıkladı.

YSK, 16 Nisan referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Sadi Güven, “’Evet’ oyu verenlerin oranı yüzde 51.41, ‘hayır’ oyu verenlerin oranı yüzde 48.59 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

REFERANDUM SONUCU

Yurt dışında 57 ülke ve 127 temsilcilikte, yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden şu ana kadar sandıkların sonuç bilgileri, tutanaklar, yurt dışı dahil SEÇSİS aracılığı ile seçime katılan ve talepte bulunan partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir. Partilerin bilişim uzmanları SEÇSİS’e davet edilerek seçim sonuçlarını takip etmeleri sağlanmıştır.

– Referandumda evet 51.41, hayır 48.59 oy aldı.

– 25 milyon 157 bin 463 seçmen evet, 23 milyon 779 bin 141 seçmen hayır oyu kullandı.

-Referanduma katılım 87.45 olarak gerçekleşti.

iha- hurriyet.com.tr