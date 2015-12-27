Yüce Divan İçin ‘Red’ Kararı

Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan dört eski bakanın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmemesine ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda yapıldı ve dördü de reddedildi. Meclis, eski bakanlar Zafer Çağlayan’ın Yüce Divan’a gönderilmesini 242’ye karşı 264, Muammer Güler’in gönderilmesini 241’e karşı 258, Egemen Bağış’ın gönderilmesini 245’e karşı 255, Erdoğan Bayraktar’ın gönderilmesini 219’a karşı 288 oyla reddetti.

ZAFER ÇAĞLAYAN OYLAMASI..

İlk oylama eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında yapıldı. 45 dakika süren gizli oy kullanma işleminin ardından oyların sayımına geçildi. Ardından Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı sonucu açıkladı. Buna göre; kullanılan oy 517, kabul 242, ret 264, çekimser 7, boş 1, geçersiz 3.

Oylamanın sonucunun ardından CHP’liler, alkışlarıyla sonucu protesto etti.

MUAMMER GÜLER OYLAMASI..

Daha sonra eski İçişleri Bakanı Muammer Güler için oylama yapıldı. Oylamada 241 kabul oyuna karşılık 258 ret oyuyla, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in Yüce Divan’a sevk edilmesi talebi reddedildi. Oylamada 6 milletvekili çekimser oy kullandı, 4 oy boş, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

EGEMEN BAĞIŞ OYLAMASI

Genel Kurul’dan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’le ilgili Yüce Divan kararının çıkmasının ardından eski AB Bakanı Egemen Bağış’la ilgili karar için gizli oylama yapıldı. Oylamada 245 kabul oyuna karşılık 255 ret oyuyla, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın Yüce Divan’a sevk edilmesi talebi reddedildi. Oylamada 7 milletvekili çekimser oy kullandı, 6 oy boş, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

ERDOĞAN BAYRAKTAR OYLAMASI..

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar için verilen önerge 219’a karşı 288 oyla reddedildi.

Genel Kurul’dan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski AB Bakanı Egemen Bağış’la ilgili Yüce Divan kararının belli olmasının ardından son olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la ilgili karar için de gizli oylama işlemi tamamlandı.

OY PUSULASINDAN 50 LİRA ÇIKTI

Oy sayımına geçildiği sırada Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, “Oy kupasından 50 TL çıktı, arkadaşlar. Para Hazine’ye…” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, oy kupasına parayı kendisinin koyduğunu söyledi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından açıklama yapan Tanal, “Değerli arkadaşlar 50 TL zarfa konulmadı. Oyum geçersiz sayılamaması için kutuya atıldı. Bu bir demokratik tepkidir” dedi.

Daha sonra bir CHP’li milletvekili “Diğer paraları da Hazine’ye irat kaydedelim” dedi. Bu söze cevap olarak, AK Parti sıralarından “Şişli’ye git Şişli’ye” sözleri duyuldu.

515 milletvekilinin oy kullandığı oylamada 219 kabul oyuna karşılık 288 ret oyuyla, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’a sevk edilmesi talebi reddedildi. Oylamada 3 milletvekili çekimser oy kullandı, 3 oy boş, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Kararın ardından mutluluğunu gizleyemeyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, partililerin tebriklerini kabul etti.