“Yüksek Debiden Şebeke Patlıyordu”

MASKİ Genel Müdürlüğü Yeşilyurt İlçesi Örnekköy ve Cafana Mahallerinde 7 bin metrelik içmesuyu hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Örnekköy Muhtarı Gaffar Karakavak, “Cumhuriyet Örnekköy sakinleri olarak yılardır susuz ve zor durumdaydık. MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemize içmesuyu şebekesinin yapılması için çalışmalar başlattı. 6 ay boyunca dağlarda, karların içinde çalışmalar yaptı. Debi yüksek olduğu için basınca dayanamayan şebeke hattında patlama oluyordu. Bu sorunun önüne geçmek için şebeke hattı yapılıyor. İnşallah yakın zamanda bitecek. Köyümüz suya kavuşacak. Başta Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere, Genel Müdürümüz Özgür Özdemir’e mahallem adına teşekkürlerimi sunarım. ”dedi.

MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, yapılan çalışmayla ilgili “Malatya merkez ilçeleri ve mahallelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aciliyeti olan bölgelere öncelik vererek şehrimizin altyapısını tamamen yeniliyoruz. Merkez mahallelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında; Cafana Mahallesi’nde 2.500 metrelik içmesuyu şebeke hattı çalışmamızı tamamladık. Cumhuriyet Örnekköyü Mahallesi’nde ise 4.500 metrelik içmesuyu şebeke hattı çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin tamamının içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattını yenilemek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” diye konuştu.

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