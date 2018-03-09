Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanacak yüksek bilet fiyatı uygulamasını çektiği video ile eleştiren bir kuaför salonu çalışanını ziyaret ederek, eleştirilere yanıt verdi.

Gevrek, kuaför çalışanı Tamer Demirağ ve esnaf Ahmet Tutuk’u maça kendi misafiri olarak davet etti. Çektiği videoda, ‘Ben 7 yaşındaki çocuğuma maça götüreceğim diye söz verdin, şimdi ne söyleyeceğim ona’ sözleriyle bilet fiyatlarına tepki gösteren kuaför çalışanını çalıştığı yerde ziyaret eden Gevrek, neden yüksek fiyat uygulamasına gittiklerini anlattı.

Öğrencilerin ve durumu iyi olmayanların fiyatı yüksek bulup eleştirmesini haklı bulduğunu belirten Gevrek, “Öğrenciler ve durumu iyi olmayanlar tepkilerinde haklılar. Ancak sadece 1 sezonda 2 ya da 3 maça gelenler aslında en çok tepki gösterenler. 3 maça geliyor adam, bilet fiyatlarını eleştiriyor. Ama bu takımın 2. Lig’den bugüne maçlarına gelen taraftarımız tepkisinde haklı. Bu uygulama aslında 50 TL veremeyecek öğrencilere ve durumu olmayanlara değil, bu uygulama mecburen yapılan bir uygulama. Bu fiyat uygulaması bugüne kadar yapılmadı, sadece 1 maçlığına uygulanacak” dedi.

“Çocuklarım 2 aydır ‘baba ne olursun bu maça gidelim’ diyor”

Kuaför Tamer Demirağ ise çocuklarını maça götürmek için söz verdiğini ancak fiyatlar yüzünden bu sözünü tutamayacağını belirterek, “Başkanım ellerinizden öper benim 2 çocuğum var. Çocuklarım 2 aydır ‘Baba ne olursun bu maça gidelim’ diyor. Benim çocuklar koyu Galatasaraylı aslında ama Malatya varsa her yere giderler. Ben de söz verdim onlara. Ama bilet fiyatlarını görünce çocuklara ne söyleyeceğimi şaşırdım. Ben burada haftada 200 TL kazanamıyorum. İnanın çocuklar 2 gündür ağlıyor, ‘Baba ne olur’ diye. Baba ne yapsın” diye konuştu.

Bunun üzerine Başkan Adil Gevrek, kuaför Tamer Demirağ ve aynı durumda olan esnaf Ahmet Tutuk’u maça kendi misafiri olarak davet ederek jest yaptı.

iha