Yüksek Fiyattan Yakınan Berber Gevrek’in Davetlisi
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanacak yüksek bilet fiyatı uygulamasını çektiği video ile eleştiren bir kuaför salonu çalışanını ziyaret ederek, eleştirilere yanıt verdi.
Gevrek, kuaför çalışanı Tamer Demirağ ve esnaf Ahmet Tutuk’u maça kendi misafiri olarak davet etti. Çektiği videoda, ‘Ben 7 yaşındaki çocuğuma maça götüreceğim diye söz verdin, şimdi ne söyleyeceğim ona’ sözleriyle bilet fiyatlarına tepki gösteren kuaför çalışanını çalıştığı yerde ziyaret eden Gevrek, neden yüksek fiyat uygulamasına gittiklerini anlattı.
Öğrencilerin ve durumu iyi olmayanların fiyatı yüksek bulup eleştirmesini haklı bulduğunu belirten Gevrek, “Öğrenciler ve durumu iyi olmayanlar tepkilerinde haklılar. Ancak sadece 1 sezonda 2 ya da 3 maça gelenler aslında en çok tepki gösterenler. 3 maça geliyor adam, bilet fiyatlarını eleştiriyor. Ama bu takımın 2. Lig’den bugüne maçlarına gelen taraftarımız tepkisinde haklı. Bu uygulama aslında 50 TL veremeyecek öğrencilere ve durumu olmayanlara değil, bu uygulama mecburen yapılan bir uygulama. Bu fiyat uygulaması bugüne kadar yapılmadı, sadece 1 maçlığına uygulanacak” dedi.
“Çocuklarım 2 aydır ‘baba ne olursun bu maça gidelim’ diyor”
Kuaför Tamer Demirağ ise çocuklarını maça götürmek için söz verdiğini ancak fiyatlar yüzünden bu sözünü tutamayacağını belirterek, “Başkanım ellerinizden öper benim 2 çocuğum var. Çocuklarım 2 aydır ‘Baba ne olursun bu maça gidelim’ diyor. Benim çocuklar koyu Galatasaraylı aslında ama Malatya varsa her yere giderler. Ben de söz verdim onlara. Ama bilet fiyatlarını görünce çocuklara ne söyleyeceğimi şaşırdım. Ben burada haftada 200 TL kazanamıyorum. İnanın çocuklar 2 gündür ağlıyor, ‘Baba ne olur’ diye. Baba ne yapsın” diye konuştu.
Bunun üzerine Başkan Adil Gevrek, kuaför Tamer Demirağ ve aynı durumda olan esnaf Ahmet Tutuk’u maça kendi misafiri olarak davet ederek jest yaptı.
iha
Arkadaslar mevzu bilet veya mac degil bu isin icinde baska isler var biz yine malatyaliyiz ve MALATYASPORLUYUZ taraftara yakisan elestiri degil alkislamak 40 yilda bir bilet fiyati artiyorsa isin icinde is var biz macimizi izlemeye gidelim destekliyelim emin olun cok guzel seyler olacak mac sonucu mlt=2_fb=0 sonuc aykut kocaman istifa pazartesi yok arti takimin inanci artacak takim ilk altiya oynuyo muthis destek artacak 50 tl gibi bir bilet ucretine takilmayalim gercek taraftardan herkese iyi seyirler
Ben şahsen bir alt Ligden beri bütün iç saha maçlarına gittim eleştiriyorum tuttuğum tek takım sevdası olduğum bir takımı fener geliyor diye bilet fiyatlarını yükseltip daha sonra 2-3 maç gelenlermiş gibi davranıyorsunuz zaten pazar günü o stadı görecez kim dolduracak ve stadda olanlar malatya içinmi yoksa feneri izlemek için mi gelecekler göreceksiniz saygılarımla
Biz buna çark etmek diyoruz ve halk arasında rezil olmak deyimini karşılıyor…
Her kesimin gelir düzeyine fiyat belirleyecegine, % 660 zam yapip bir de üstüne taraftar hakli diyen birinin akli endişe vericidir. Turkiyede kale arkası tribünü 100 tl olan tek stadyum malatyada. Doğu üst tribünü 75 lira. Kale arkası 100 lira. Birde şu parası olmayan gelmesin o zaman açıklamasi içler acısı. Inanin elazığdan bile bu kadar nefret etmedim. 3 maça gelen adam diyor beni elestiriyor. Sana kim verdi bu aklı ya.
Mert korkmaz kardeşim ne güzel demişsin..alkışlıyorum
Rezilliğin bu kadarı her konuşana her itiraz edene düşsün diye çalışma yapacağınıza planlamada aksaklık yapmasa yaşınızda bilet fiyatına & 700 zam yapcağınıza Dia ya barazet e verdiğiniz milyon euro lari vermeden önce planlama yapsaydı iniz Dia ya barazet e verdiğiniz parayla tüm sezon bu fiyatlarda olsaydı bilet yine ćıkaramazdınız yazık bu yönetim daha dening transferindeki olanları açıklayamadı
Karnınızdan konuşmayın bildiğiniz delili ispatı olan. birşey varsa söyleyin kimseyi zan altında bırakmayın.Bilet fiyatının yüksekliğini tutmayabilir.Bunu eleştirmekte haklısınız ancak bu. vesile ile birilerine hakaret edecek şekilde ifadeler yanlış.Diğer yandan her transfer doğru çıkmayabilir.Önemli olan Halis niyetler.
Tam şark kurnazı kurumsallık ile alakası olmayan günlük kararlar ile kulüp yönetmek bu olsa gerek. Şunu buraya yazıyorum. Bu yönetim ile seneye Küme düşer. Bu kadar vizyonsuzlık ve misyonunun farkında olmayan bir guruh tarafından yönetiliyor malesef kulübümüz.
Aylardır eleştiriyorsunuz yeter yahu.Gayet iyi bir yönetimimiz var sadece formalarımız kötü.Bi de bu hafta biraz pahalı biletler 20-40-60-80 olmalıydı bence
Paranız bitmiş dilenciliğe başlamışsınız ilk olarak taraftardan beklenti içine girip bilet fiyatlarını böyle yaptınız bugün de belediye başkanlarının kapısını çalıp el avuç açmaya başladınız. Taşıma suyu ile değirmen Dönmez Kendinize imkan yaratmaya çalışacağıza ( kombine ve loca satışları gibi ) siz el açmayı kendinize hedef koymuşsunuz kısacası kuklasınız ipler hep başka ellerde
Memursenlilere kombine dağıtıp normal vatandaşa satmayan garip bir kulüp. 2. Ligden beri birçok deplasmana giden, batı alttan 50 liralık bilet alan sadece Malatyasporlu bir taraftar olarak bu maça gitmiyorum. Bravo başkan sosyal medya sorumsuzuna da bravo…
Ben bu adam burdan gidene kadar gitmeyeceğim. Gidersem namerdim. Sezon boyu fedakarlik yaptik, en kötü 11.000 kişiye oynadık. Ödülünü aldik. Teşekkür ederiz başkan. Biz alacağımızı aldik. Tek kelime yaziklar olsun. Vizyon, misyon vs. Hiçbir şeyin olmadığı bir adamdan neler bekliyoruz ki. Hepsi boş…
Aykut Kocaman son mağlubiyetlerinden sonra biz bu ligde şampiyon olamayız demişti. Malatya sporlu futbolcularımızdan ve Sayın Bulut’tan ricam bu isteği kırmayın, hevesleri kursaklarında kalmasın !
Yönetim kendine çeki düzen vermezse maçları staddan izlemeyeceğim.
Bahsettikleri 7 bin kişiyle maçları sürekli izlerler, bu 7 bin kişinin de kulübün misafiri olarak gittiğinden eminim.
Gençler birliği maçına fiyatlar eski fiyatına dönsede gitmeyeceğim. Biz eşşek değiliz. Biz taraftariz. Kimse bizimle dalga geçemez
Buna firsat vermeyin. Artik gitmiyoruz. Işimiz olmaz bu adam gidene kadar buradan.
2 sansli aile kurtulduuuu peki ya geri kalan binlerce aile nolacak ? Mecbur kaldik nedir sayin baskanim neyin mecburlugu Allah askina ya. Her gun bilet satislarina bakiyorm stad bombos. Cok buyuk ayip ettinz yazik yazik. Ben 2. Ligden beri cok sukur mac kacirmadim tum maclara geldim bu maca da gelecegm aileme de soz vermistim onlarida getirecegm. Ama bu ay sonu nasil gelecek simdiden onu dusunmeye basladim
Biz de mi pasolig yaksaydık
Bu çözüm mü davet etmekle iş bittimi herkes en az berber kardeşimiz kadar duruma tepki göstermiştir davet edilmeyenler ne olacak bir halt yediniz iyice sıvamayın bari
Yönetim bu maçta yanlış yaptı. Bilet fiyatını 20 , 30 TL yapıp stada seyirci çekmektense , yüksek fiyat uygulamasıyla taraftarı maça soğutmuştur. Maça gitme hesabı yapıp vazgeçen arkadaşlarım var.Fiyatı makul tutup 20 25 bin önünde oynamak daha güzel olurdu.İnşaallah feneri yeneriz.