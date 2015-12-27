Yükü Etrafa Saçıldı

Malatya’dan İstanbul’a beyaz eşya taşıyan TIR, Tokat’ta devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.



Tokat-Sivas Karayolu’nun Geyraz 4 Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, beyaz eşya taşıyan Mehmet Kılıç (50) idaresindeki 61 K 3380 plakalı TIR’ın dorsesi, virajlı yolda kontrolden çıktı. TIR’la birlikte devrilen dorsede bulunan beyaz eşyalar yola saçıldı. Onlarca buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi etrafa savrulurken, kaza sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.



Yaralanan TIR sürücüsü Mehmet Kılıç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yola saçılan beyaz eşyalar trafik, belediye ve karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı. Devrilen dorse ise çekici yardımı ile yol kenarına alındı. Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, daha sonra trafiğe açıldı.

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