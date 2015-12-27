Yunanistan Durulmuyor

Yunanistan’da üçüncü günün giren eylemlerde binalar ateşe verildi, eski bir bakan yaralandı.

Yunanistanda kemer sıkma politikasına karşı çalışanların düzenlediği eylemler bugün üçüncü gününe girdi.

Atina sokaklarında ve parlamento binası önündeki Syntagma Meydanı’nda toplanan göstericiler zaman zaman polisle karşı karşıya geliyor.

Meydanda yer alan iki otel ateşe verilirken ajanslar sokaklarda bazı araçların ve iş yerlerinin yandığını bildiriyor. polis göz yaşartıcı gazlarla eylemcilere müdahale etmeye çalışıyor.

Yaklaşık 200 kişilik bir grubun parlamento binası dışında gerçekleştirdikleri eylemde, protestocular eski Ulaştırma Bakanı, muhafazakar politikacı Kostis Hatzidakise hırsız diyerek saldırdılar. Taş ve sopaların hedefi olan Hatzidakis, yakındaki bir binaya sığınarak kurtuldu.