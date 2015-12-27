Yurt Dışında Yaz Okulu Eğitimi



Yaz döneminde, TED Koleji’nde eğitim gören öğrencilerin İngiltere ve Amerika’ya götürüleceği belirtildi.



Kolej’den yapılan açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek etkinlikler kapsamında, öğrencilerin İngilizce eğitimi, eğlenceli aktiviteler ve gezilerin birleştiği yaz okulu programı için İngiltere ve Amerika’ya götürecekleri bildirildi. Amerika’ya götürülecek olan öğrencilerin Chicago şehrindeki Loyola Üniversitesi’nde yaz okulu eğitimi göreceği belirtildi.



Yaz okulu ile ilgili olarak, 4.5.6.7. ve 8.sınıfta okuyan öğrencilerin velilerine, 14 Aralık Çarşamba günü bilgilendirme toplantısı yapılacağı öğrenildi.