Yuvalı Köyü’nün Çilek Şenliği..
Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Yuvalı köyünde çilek şenliği düzenlendi.
Bu yıl 3.’sü düzenlenen şenliğe CHP Malatya Milletvekilleri Mevlüt Aslanoğlu ve Muharrem Kılıç, Akçadağ ve Darende Kaymakamları,Doğanşehir Belediye Başkanı , İş adamları, Daire amirleri ve sayıda davetli ve vatandaş katıldı.
Şenlikte halat çekme, yumurta taşıma ve çilek yeme dalında yarışmalar yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Şenlikte ayrıca halkoyunları, semah gösterileri ve müzik şöleni yapıldı. Köylüler çilek şenliğinde doyasıya eğlendi.
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