“Yüzde 50’ye Ulaşamadık”

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, vergi borcu yapılandırmasında henüz yüzde 50 seviyesine ulaşamadıklarını belirtti.

Poyraz,” 6552 sayılı torba yasası denilen borçların yeniden yapılandırmasıyla ilgili başvuru 1 Aralık’ta sona erecekti. Bakanlar Kurulu yetkisini kullanarak bir ay uzattı. Kasım ayı sonuna doğru müracaatlar artmıştı ancak bir ay süre uzatılınca bu ara başvuru yavaşladı. Ancak ay sonuna doğru yine yoğunluk kazanacağını düşünüyoruz. Hedef kitlemiz yaklaşık 73 bin civarında başvuru almaktı. Geçtiğimiz Salı günü rakamlarına göre yaklaşık 34 bin civarında başvuru yapılmış. Bu da yüzde 40 civarına tekabül ediyor. Yani yüzde 50’lere ulaşamadık daha” ifadelerini kullandı.

“Tutar anlamında da 362 milyon TL borcu yapılandırmayı hedeflemiştik” diyen Poyraz, “Geçtiğimiz Salı gününe kadar 175 milyon TL vergi borcu yapılandırılmış. O da yüzde 43-44 civarında. Ay sonuna kadar yüzde 60’lar seviyesine ulaşacağımızı ümit ediyorum. Bu sadece Malatya’da değil. Türkiye genelinde de oranlar bu seviyede” şeklinde konuştu.

ESOB ZİYARETİ..

Bu arada Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin’e iadei ziyarette bulundu.

ESOB yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan ESOB Başkanı Şevket Keskin, bu yıl kayısının zirai don edeniyle olmadığını ve Çin mallarından dolayı esnafın sıkıntıda olduğunu belirterek, “Bu sıkıntıları vergi dairesinin de göz önüne alıp, kanunda belirtildiği gibi, esnaf ve sanatkarın kazandığı kadar vergi ödemesini arzuluyoruz” diyerek, Çin mallarının zararını anlattı.

Zehirli ayakkabı ve saat konusuna temas eden Keskin, “Devlet yetkililerinin bunu dillendirmesi esnafa da tüketiciye de büyük sıkıntı vermiştir. Devletin yetkilileri böyle yapacağına, ithalat ve ihracatı kontrol altına alınması lazım. Her getirilen Çin malı da zehirli değildir. Açıklamaların hangi birime ne zarar vereceğini iyi düşünmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, kendisinin Malatya’ya tayin olmasından sonra hayırlı olsun ziyaretine gelen Keskin’e iadei ziyaret yaptığını belirterek, “30-40 bin ailenin geçimini sağlayan kayısı bu yıl olmaması nedeniyle mağduriyetler olduğunu biliyoruz. Çiftçi kazanacak ki, esnaftan alış veriş yapsın. Para dolaşırsa ekonomi canlılık arz eder. Temennimiz seneye böyle sıkıntılar olmaz” ifadelerini kullandı.