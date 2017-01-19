‘Yüzde 98’i Sonuçlandırıldı”

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2016 yılında yoğun bir mesai harcarken, istek ve şikâyetlerin tamamına yakınını sonuçlandırdı.

180 bin çağrı alındı

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre 444 51 44 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne vatandaşlar tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 180.029 çağrı yapıldı. Bütün çağrıların kayıt altına alındığı Çağrı Merkezi’nde, istek ve şikâyetlere hızlı bir şekilde çözümler üretiliyor. Bilgilendirme ve rehberlik hizmetlerinin de yapıldığı merkezde istek ve şikâyetler anında ilgili birimlere gönderilerek, taleplerin değerlendirilmesi sağlanıyor.

İstek ve şikâyetler % 98 sonuçlandırıldı

2016 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen toplam 180.029 çağrının 20.190’ını istek ve şikâyetler oluşturuyor. Merkeze gelen istek ve şikâyetleri anında ilgili birimlere ileten merkez, 19.883 istek ve şikâyeti sonuçlandırarak yüzde 98.48 gibi bir başarı elde etti. Sonuçlanmayan 307 talebin ise takip aşamasında olduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen istek ve şikâyetlerde birinci sırayı Çevre ile ilgili talepler alırken, ikinci sırayı ise yolla ilgili talepler alıyor.

WhatsApp üzerinden 1500 mesaj

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart’2016 tarihinde hizmete sunulan WhatsApp hattına ise vatandaşlar tarafından 1500 mesaj gönderildi.

0530 465 44 44 numaralı Büyükşehir WhatsApp hattına gelen 1500 mesajın 1467’si sonuçlandırılırken, 33 mesajın ise takip işlemlerinin devam edildiği kaydedildi. WhatsApp hattına gelen mesajların sonuçlandırılma oranı ise yüzde 97’inin üzerinde.

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