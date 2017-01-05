“Yüzlerce Kamulaştırma Yaptık”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapılan hizmetler ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya; Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Nevzat Aslan, Abdulvahap Şerefhanlı, AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Ergöç, AKP Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan ve Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri ile basın mensupları katıldılar.

Başkan Gürkan konuşmasının başında; “Arapgirli astsubayımız, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, sosyal belediyecilik kapsamında hizmete sunulan Hayır Çarşısı’nın Türkiye’de hizmete sunulan ilk 10 Hayır Çarşısı içinde yer aldığını söyledi. ‘İşsizlik Kaderin Olmasın’ projesi ile meslek edindirme kursları açtıklarını belirten Gürkan, Malatya’ya yüzlerce girişimci kazandırıldığını söyledi.

Kervansaray Buluşmaları’nı değerlendiren Başkan Gürkan, “ Önümüzdeki dönemde de sekizincisini yapacağız.Bu organizasyon Türkiye’de Anadolu’da yapılan en büyük kültür organizasyonudur” dedi.

Askerlik Şubesi’nin Malatya’ya Yaşam Müzesi olarak kazandırılacağını söyleyen Gürkan, “Tahtalı Hamam’ın restorasyon çalışmalarına da başlandı. Tahtalı Hamamı, Malatya’ya, Hamam Müzesi olarak kazandıracağız” dedi.

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için çalıştaylar düzenlendiğini belirten Başkan Gürkan, Arslantepe Höyüğü alan yönetiminin Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacağını söyledi.

Expo 2016 Antalya’da stant açarak Malatya’nın ve Battalgazi ilçesinin tanıtımını yaptıklarını belirten Başkan Gürkan, yoğun ilginin olduğu Battalgazi Belediyesi standını, yabancı ülkelerin konsoloslarının yanı sıra büyükelçiler, yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiğini kaydetti.

Şemsiye Sokak ve Yeni Malatya Sokak uygulamasının sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Gürkan, bu uygulamaların şehrin tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu ifade etti.

Başkan Gürkan, Yeşil Kuşak Projesi ile Türkiye’de şehir parklarının yeniden gündeme gelmesini belirterek, Malatya’ya kazandırılacak olan yaklaşık 200 dönümlük Yeşil Kuşak Projesi’nin ilk adımının DSİ alanının Battalgazi Belediyesi’ne devri ve Atatürk Kız Lisesi’nin atılan temeli ile sağlandığını belirtti.

Yeşil bir Battalgazi için 170 bin fidanı Battalgazi Belediyesi olarak toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Gürkan, Orduzu bölgesine değer katacak olan Tarihi Çınar Parkı hizmete sunduklarını ve bu parka da Çınar ismi korunarak Galip Demirel Çınar Parkı isminin verildiğini kaydetti.

Vatandaşlarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla bölgenin ilk Trafik Eğitim Parkı’nın Battalgazi ilçesinde hizmete sunulduğunu belirten Başkan Gürkan, Trafik Parkta öğrencilere trafik eğitiminin verildiğini ifade etti.

Şifa aramak için binlerce vatandaşın akın ettiği İspendere içmeleri’ni Türkiye’nin şifa merkezi yapacaklarını belirten Başkan Gürkan, İnönü Üniversitesi ile ortak bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Konkasör Tesisi’ni hizmete sunduklarını belirten Başkan Gürkan, Asfalt Plenti’ni Battalgazi ilçesine kazandırmak için dağı yardıklarını belirterek, “Biz dağı yardık, 50 dönümlük yer elde ettik, yani 50 bin kamyon hafriyat tesadüfi değildir. Gece gündüz, 7 gün, 24 saat çalışarak oradaki o alanı kazandık” diyerek, Asfalt Plenti Tesisi’ni hizmete sunduklarını söyledi. Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinde bahçe yolları dahil olmak üzere bütün yolları asfaltladıklarını belirterek, yeni açılan yollarla birlikte Battalgazi ilçesinde asfaltsız yol bırakmayacaklarını kaydetti.

Battalgazi Belediyesi ve DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binaları hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, “Battalgazi Belediyesi Hizmet binamıza gelince, Türkiye’deki belediyelerin hepsine baktım. Bir dönemde hizmet binasını yapan hiçbir belediyeye rastlamadım. 2, 3 bazen dört dönemde yapılabilmiştir. Ama biz 15 ayda yaklaşık 75 bin metre kare kapalı alanı olan iki tane hizmet binasını Malatya’ya kazandıracağız. Nisan ayı sonu itibariyle Devlet Su İşlerini kendi hizmet binasına ki sosyal tesisleri, hizmet binaları, atölyeleri, lojmanları olan ve 40 bin metre kare kapalı alanı olan bir alanı 11 ay gibi kısa bir zamanda yüzde 89’u tamamlandı. İkisinin yapımı da paralel bir şekilde gidiyor” diyerek, her iki hizmet binasını kısa sürede hizmete sunacaklarını söyledi.

Devam eden bazı projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Gürkan, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Sosyal Yaşam Merkezi’ni Battalgazi ilçesine kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Gürkan, Belediye olarak yer satmadıklarını aksine kamulaştırma yaptıklarını belirterek, “Yer satmıyoruz, kamulaştırıyoruz. Yüzlerce kamulaştırma yaptık. Şehrin merkezinde de 40 dönüm Devlet Su İşlerinin yerine ek olarak 4 evi kamulaştırarak bu bölgeye de Malatya’ya yaraşır, yakışır ve herkesin yararlanabileceği sosyal tesis yapacağız” dedi.

AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder’de, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “AK Parti Belediyeciliği hizmet anlayışını halkımızla buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. AK Parti İlçe Başkanı olarak, farkındalık oluşturan, farklı düşünebilen bir belediye başkanıyla beraber çalıştığımız için kendimi şanslı hissediyorum. Hakikaten Battalgazi ilçemize baktığımızda bir 15-20 yıl öncesinin Battalgazi’siyle diğer ilçelerimizi kıyasladığımızda ve bu günü değerlendirdiğimizde Battalgazi’mizin AK Parti’nin sloganı olarak nereden nereye geldiğini beraber müşahade etmiş olacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com