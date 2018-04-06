“Yüzümüzün Akıyla Devam Ediyoruz”

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, AKP İcra Kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında AKP İcra Kurulu üyelerini bilgilendiren Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak Türkiye’ye rol model olacak hizmetleri Battalgazi ilçesine kazandırdıklarını söyledi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, parti İcra Kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Battalgazi ilçesi ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde Türkiye’ye rol model olacak işler yapıldığını belirterek, “Battalgazi Belediyesi olarak gerçekten Türkiye’nin önünde ve Türkiye rol model olarak güzel işler yapıldı kanaatindeyim. Kervansaray Ankara’dan bu tarafta yapılan en büyük kültür organizasyonlarıdır. Diğer taraftan bizim en büyük projemiz dediğimiz Mahallelilik Projesi bugün devlet projesi olmuştur, hükümet projesi olmuştur. Ve bize sorduklarında 2014 yılında ve daha önceki süreçlerde en büyük projen nedir diye? ben hiç bir zaman asfalt yapacağım, binalar yapacağım demedim. Mahallelilik Projesi dedim” diyerek, projenin önemine dikkat çekti.

AKP olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Biz bir partiden Belediye Başkanı seçilmişiz. Bu parti AK Parti. Ve bu AK Parti milletin kaderiyle özdeşleşmiş bir parti. Partinin kaderi milletin kaderi, milletin kaderi partinin kaderidir. Hele şu içinde geçtiğimiz jeopolitik durum içinde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a herkesin dua etmesi ve bu memleketteki istikrarın ve istikbalin bozulmaması konusunda çok önemli bir hadisedir. Hakikaten de AK Parti’nin vizyonu, misyonu çerçevesi içinde 2023 vizyonu, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu içerisinde güzel işler yapıp, o işlerin Türkiye genelinde teşmil edilmesi konusunda rol modeller olacak örnekler sunmamız gerekir. Biz bunun azim ve kararlığı içerisindeyiz. Bunları yaparken nefsimize dayalı her şeyi mubah gören hırs duygusu ile hareket eden bir yapı içerisinde olmadık ve olmayacağız. AK Parti olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, AKPli belediyelerin başarısına dikkat çekerek, “Az önce Başkanımız ifade etti Battalgazi bölgesindeki çalışmaları. Türkiye’de ki ortalama belediyelerin içerisine baktığımızda bizim yerimizin çok önemli bir yerde olduğunu ve kısa bir zamanda büyük işler yapıldığını herkes ve vatandaşlar görmekte. Şimdi Malatya’da bu işler böyle yürütülüyor ama, Türkiye geneline baktığımız da ise Ak Belediyeciğin olduğu her yerde yüzümüzün akıyla devam ediyoruz. Biz 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasıyla birlikte, ülkemizde Ak Belediyeciliğin nasıl olabileceğini ve bu belediyecilik çalışmalarının halka hizmet anlamında nasıl yansıyabileceğini o günden itibaren göstermiş bir parti anlayışı ve bu anlayış devam ediyor. Bugün itibariyle baktığımda 2014 yılında yapmış olduğumuz yerel seçimlerle birlikte Malatya’mızın Büyükşehir olmasıyla Battalgazi, Yeşilyurt ve Büyükşehir ile merkezde 610 binin üzerindeki vatandaşa hizmet ediyoruz. Battalgazi bölgesine baktığımızda 102 mahalleden oluşan, nüfus olarak ta baktığımızda 300 binin üzerinde bir nüfusun buradaki hizmetkârlığını Belediye Başkanımız başta olmak üzere bütün çalışanlarıyla birlikte hizmetkârlığını yapıyoruz. Biz bu hizmetkârlığa da talip olduk. Bu hizmetkârlıktan da gayet mutluyuz. Çünkü, karşılığında almış olduğumuz dönüşümler bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

“Battalgazi Belediyemiz 102 mahallenin tamamında dokunmadığı, elinin değmediği ve hizmet götürmediği bir yeri yok” diyen Kahtalı, “Belediyecilik hizmetleri sadece alt yapı, üst yapı değildir. Zaten bizim asli görevlerimiz sosyal belediyecilik anlamında da tarihine ve kültürüne sahip çıkan bir belediye olması gerekiyor. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanımız ve ekibi, Malatya’da bölgesi içerisinde bulunan gerek İspendere’de ki çalışmaları, gerekse Askerlik Şubesi’nin bir müzeye dönüştürülmesi gibi tarihe vermiş olduğu destekle bizlerin övüncünü kazanıyor. Biz teşkilattaki arkadaşlarımızla beraber, Malatya’da ki belediyecilik hizmetlerinde gerçekten büyük bir övünç duyuyoruz ve gitmiş olduğumuz her yerde eserlerimizi görüyoruz. Battalgazi Belediyemiz 102 mahallenin tamamında dokunmadığı, elinin değmediği ve hizmet götürmediği bir yeri yok. Kiminin parkını, kiminin yolunu kiminin kaldırımını yapmış durumda. Bizde bu çalışmaları yapmış olduğumuz ziyaretlerde gerek orada bulunan mahalle başkanlarımız, gerekse muhtarlarımızın bizlere olan geri dönüşlerinden sonra bunu net bir şekilde görüyoruz” dedi.

Bülten- malatyahaber.com