Zabıtadan Çarşı Pazar Denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırarak, işyerlerinde hijyen ve diğer konularda incelemelerde bulundular.

Zabıta ekipleri vatandaşların bayram öncesinde sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla yapmış oldukları denetimlerde, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve vergi levhası gibi konularda incelemelerde bulundular.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı zabıta ekipleri tarafından süpermarketler, kasaplar, lokantalar, manavlar ve imalathaneler denetlendi. Yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik görülmediği için esnaflara teşekkür eden zabıta ekipleri, vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzlukları ise en kısa süre içerisinde 444 51 44 nolu telefona bildirebileceklerini belirttiler.

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