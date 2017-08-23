Zabıtadan Çarşı Pazar Denetimi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırarak, işyerlerinde hijyen ve diğer konularda incelemelerde bulundular.
Zabıta ekipleri vatandaşların bayram öncesinde sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla yapmış oldukları denetimlerde, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve vergi levhası gibi konularda incelemelerde bulundular.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı zabıta ekipleri tarafından süpermarketler, kasaplar, lokantalar, manavlar ve imalathaneler denetlendi. Yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik görülmediği için esnaflara teşekkür eden zabıta ekipleri, vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzlukları ise en kısa süre içerisinde 444 51 44 nolu telefona bildirebileceklerini belirttiler.
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zabıtalar ne yapıyor.denetim yok.kasap pazarından geçmek için jimnastikçi olmak gerek.
Malesef malatya esnafi kaldirimlari tamamen mallariyla isgal ediyor,kaldirimda yürüyen cocuktu yasli insanlar cocuk arabasiyla gecmek mümkün degil mecburen araba yolu üzerinden belirli mesafeler gider durumda vatandas,gercekten ayip yasli insanlar var cocuk var cocuk arabasiyla giden aileler var denetim sadece gidalarin tarihleri temizlik demek degildir
AYIP YA AYIP HEMDE ÇOK AYIP
Büyükşehir Belediye zabıtası denetim yapmış basına verdikleri resme bakarmısnız Dükkan komple kaldırıma gçömüş zabıta efendiler de aval aval bakıp denetim yapıyor. Bu nasıl bir aymazlık mı yoksa bu Malatya halkıyla dalga geçmemi Yazıklar olsun.