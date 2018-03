Sadece Down Sendromlu Çocuklar Çalışıyor

Malatya İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Topluluğu ile Malatya Down Sendromlular Derneği, Down Sendromlular Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla İnönü Üniversitesi’nde down kafe açtı. Down kafede sadece down sendromlu çocuklar sipariş alıp, servis yapıyor.

Down Sendromlular Günü’nde Malatya Down Sendromlular Derneği ile İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Topluluğu farklı bir etkinliğe imza attı. İnönü Üniversitesi Mudanya Meydanı’nda açılan down kafede down sendromlu çocuklar çalıştı. Pasta, börek ve çay ikramında bulunan down sendromlu çocuklar yoğun mesainin ardından kendileri için düzenlenen eğlenceye katıldı.

“DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIMIZLA HAYATI İÇ İÇE YAŞAMALIYIZ”

Down kafenin ilk müşterisi İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay oldu. Down sendromlu çocukların ikramlarından alan Rektör Kızılay, “Ben istiyorum ki bu yavrularımıza üniversitemizde bir kafe açalım, sık sık yavrularımızı tüm gün olmasa da haftanın belirli günleri down kafede bir araya gelelim, sipariş alıp servis yapsınlar. Çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar, bunu toplumdaki herkesle paylaşmamız gerekiyor. Toplumumuzun onlarla hayatı iç içe yaşamaları gerekiyor” dedi.

Down sendromlu çocuklara dergi veren ve uzun süre onlarla sohbet eden Rektör Kızılay, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

“KAFE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ”

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Mehmet Ilkım ise down kafeye yoğun bir ilginin olduğunu ifade ederek, “Malatya Down Sendromlular Derneği olarak Engelsiz İnönü Topluluğumuz ile ortaklaşa ilk defa down kafeyi kurduk. Down sendromlu çocukların çalıştığı, servis ve satış yaptığı bir kafe. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Toplumumuzun da down sendromlu çocuklarımıza gereken değeri vermesini istiyoruz. Sosyal alanlarda gördükleri zaman bu çocuklarımıza acıyarak bakmasınlar, onları olduğu gibi kabul etsinler. Down sendromu bir rahatsızlık ya da hastalık değil bir farklılıktır. Sosyal sorumluluk projesi oluşturduk. Down kafede, down sendromlu çocuklarımız çalışıyor, bu kafe büyük ilgi gördü” diye konuştu.

Engelsiz İnönü Topluluğu Başkanı Seher Çelik, “Down Sendromlular Günü’ne özel down sendromlu arkadaşlarımızı topluma katmak, onları toplumdan izole etmemek için down kafe projesini hayata geçirdik. Down sendormlu arkadaşlarımız insanlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğreniyorlar. İnsanlara artı bir kromozomla çokta farklı olmadıklarını gösteriyorlar. Çok büyük bir talep var. Umarım toplumda bu tür faaliyetler olur ve toplum engelli bireyleri, down sendromluları ve diğer dezavantajlı grupları izole etmez, onlarla birlikte yaşamaya çalışır” dedi.

Down Kafede çalışan İbrahim Ilkım ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Kafede çalışıyoruz. Yiyecek, içecek dağıtıyoruz. Çok eğlendik” diye konuştu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com