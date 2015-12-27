“Zalım Mahmut” Sahnelenecek
Malatya’da, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından “Zalım Mahmut” isimli oyun sahneye konulacak.
Sabancı Kültür Sitesi Devlet Tiyatrosu’nda 21 Aralık Cuma günü saat 20.00, 22 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00’de olmak üzere üç kez sahneye konulacak “Zalım Mahmut” isimli oyunun, 2 TL’ye izlenebileceği ifade edildi. Salih Dündar Müftüoğlu’nun yazıp yönettiği, 1 saat 20 dakika sürecek oyunun ilgi görmesi bekleniyor.
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