Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, “Tabi ki futbol bu, futbolcularda da zaman zaman performans düşüklüğü olabiliyor. Belki bu bende de görülüyordur ama ben çok sıkı çalışmaya devam edeceğim. Önümüzdeki maçlarda herkes çok daha iyi bir Azubuike izleyecek” dedi.

Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor maçında zaman zaman konsantrasyonlarının düştüğünü belirterek, “Aslında son kaybettiğimiz iki maça da çok iyi hazırlanmıştık. Konsantrasyon düştüğü anlarda rakip takım iyi değerlendirip, goller attılar. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Teknik direktör Erol Bulut’un kararına her zaman saygı duyduklarını ifade eden Azubuike, “Bana verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Böylede devam edeceğim” dedi.

Azubuike, bir gazetecinin ‘performansının düştüğünü hissediyor mu?’ sorusuna, “Ne olursa olsun performansımın üzerine koymaya devam edeceğim. Çok çalışmaya devam edeceğim. Tabi ki futbol bu, futbolcularda da zaman zaman performans düşüklüğü olabiliyor. Belki bu bende de görülüyordur ama ben çok sıkı çalışmaya devam edeceğim. Önümüzdeki maçlarda herkes çok daha iyi bir Azubuike izleyecek” diye cevap verdi.

Nijeryalı orta saha oyuncusu Süper Lig ile ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Öncelikle bu ligde kalacağız. Ancak tablo için bir tahmin yapamıyorum. İyi gidiyoruz. Bu iyi gidişi sürdürmek istiyoruz.”

Azubuike, transfer söylentilerine ilişkin ise “Tabi bazı şeyler gizli kalmalıdır ama zamanı geldiğinde önce siz bileceksiniz” açıklamasında bulundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi