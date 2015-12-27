‘Zarar Neyse Karşılanacak’

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş (TARSİM) Genel Müdürü Bülent Bora, Malatya’da Nisan ayının ikinci haftası meydana gelen kayısı bahçelerindeki don olayı nedeniyle incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, “Sigortasını yaptıran kayısı üreticisi hiç endişelenmesin. Zarar neyse TARSİM karşılayacaktır” dedi.

TARSİM Malatya Bölge Koordinatörlüğünde basın toplantısı düzenleyen TARSİM Genel Müdürü Bülent Bora, “Malatya’da 10 bini aşkın poliçe var. Tamamına yakın ihbar yapıldı. Şuanda 40 eksper ekibi çalışıyor. Bu bir hasar tespiti değil. Sadece don olayı var mı, yok mu ona bakılıyor. Gerçek hasar tespiti, hasat öncesinde yapılacak ve gerçek zarar o zaman belli olacak. Şuanda kısmı bir zarar varmış gibi gözüküyor. Şuanda zararın teknik olarak belirlenmesi mümkün değil. Bende gözlerimle gördüm. Bazı bahçelerde don olayı var, ama ağacın bunu telafi etmesi de mümkün. Ancak bazı bahçelerde de zarar gözle görülüyor. Kesin tespit çalışmasından sonra zararı olan çiftçilerimize zararını ödeyeceğiz. Endişelenmeye gerek yok. Tek üzüntümüz, sigorta yaptırmayanlar içindir. Bu yıl çiçek dönemi de sigorta kapsamında olduğu için, sigorta yaptırmayanlara devlette artık destek vermeyecek. Ben 5 yıldır Malatya’ya gelip gidiyorum. Her yıl don oluyor. Bu yıl önemli olan geçen yıl ki gibi bir don felaketinin olmamasıdır” şeklinde konuştu.