Zehirlenerek Öldü

Malatya Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı ve tarih öğretmeni 31 yaşındaki Emirhan Aydın, evinde soba zehirlenmesi sonucu öldü.

Olay, Malatya merkez Topsöğüt kasabası Yeşilbahçe sitesindeki müstakil evde meydana geldi. Bugün okula gelmemesi nedeniyle okul müdürlüğünün durumdan şüphelenmesi sonucu Emirhan Aydın’ın evine gidildiği ve evden yanıt alınmaması üzerine camlardan birinin kırılarak içeri girildiği ve öğretmenin cesediyle karşılaşıldığı belirtildi.

Eşi Semra Aydın’ın Baskil’de görevli olması nedeniyle Emirhan Aydın’ın evde yalnız kaldığı ve sobadan çıkan gazdan zehirlenerek öldüğü kaydedildi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Polis Vukuat Raporu’nda “15.12.2009 günü saat: 14.00 sıralarında E.A. isimli şahıs, akrabası M.Y. ve iş arkadaşı N.Ş. tarafından yukarıda belirtilen adresteki ikametinin yatak odasında kanepenin üzerinde sol tarafa doğru yatık vaziyette ölmüş olarak bulunmuş, konu ile ilgili bilgi veren olarak beyanı alınan N.Ş.; evin içerisinde kömür kokusunun olduğunu, muhtemelen E.A.nın odasında bulunan kömür sobasından sızan gazdan vefat etmiş olabileceğini beyan etmiş, konu ile ilgili C.Savcısına bilgi verilmiş ve talimatı doğrultusunda maktül olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumuna intikal ettirilmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.” bilgisi yeraldı.

Öte yandan Malatya Turgut Özal Mahallesinde oturan 44 yaşındaki M.Ç. adlı şahıs ile kızları 12 yaşındaki T.Ç. ve 16 yaşındaki E.Ç., sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastanelik oldular. M.Ç., sobaya kömür attıktan sonra yattıklarını, gözlerini Devlet Hastanesinde açtıklarını anlattı.