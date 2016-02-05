Zehirli Kimyasal Atık Üniversitenin mi?

8 kişinin zehirlenmesine atık kimyasal maddenin neden olduğu belirlenirken, bu olay Malatya’da kimyasal atık toplama ve imhası konusunda herhangi bir düzenleme olmaması gerçeğini gündeme getirdi.

Malatya’da 1 hafta önce hurdacıda 8 kişinin zehirlendiği olayın, sağlık kurumlarında ve laboratuarlarda kullanılan ve kesinlikle çöp alanlarına atılmaması gereken tehlikeli kimyasallardan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Yeşiltepe hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan bir hurdacıda 28 Ocak günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 8 işçi zehirlenme sonucunda Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olaydan sonra işyerinden alınarak İnönü Üniversitesi Laboratuarına gönderilen numunenin incelenmesi sonucunda zehirlenmeye sebep olan maddenin kimyasal madde olduğunun belirlendiği öğrenildi. Bu kimyasal maddenin ise sağlık kurumlarında ve laboratuarlarda kullanılması nedeniyle atık olarak çöp yada geri dönüşüm alanlarına atılmaması gereken kimyasallar olduğu ileri sürüldü.

TEHLİKELİ MADDELERİ ÇÖPE ATMIŞLAR

Hurdacıların vermiş olduğu ilk ifadeye göre; söz konusu zehirlenmeye neden olan kimyasal maddelerin içerisinde bulunduğu poşetleri İnönü Üniversitesi alanından aldıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Söz konusu kimyasal atıkların geri dönüşüm ile çöp alanlarına atılmaması gereken ve özel olarak yetkilendirilmiş resmi yada özel kurumlarca toplanarak imha edilmesi gereken tehlikeli maddeler olduğu belirtiliyor.

Soruşturma nedeniyle kimyasal atıkların ne tür kimyasal maddeler olduğu konusunda bilgi verilmezken, zehirlenen 8 kişinin olayı ucuz atlattıkları bildiriliyor.

MALATYA’DA YETKİLENDİRİLMİŞ KURUM YOK MU?

Malatya’da kimyasal atıkların imhası konusunda yetkilendirilmiş olan her hangi bir firmanın da olmadığı iddia ediliyor. Bu durumun, kurum ve kuruluşların ellerindeki kimyasal atıklarını çöplere karıştırarak yada kanalizasyon sistemine akıtarak yok ettikleri noktasında kuvvetli şüphe oluşturduğu düşünülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin kimyasal atıklarla ilgili olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuyu masaya yatırması gerektiği ifade edilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’nün ise ortaya çıkan iddialar konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Bu arada, bazı ilgili kurumların tıbbi atıklar ile kimyasal atıkların toplanması ve imhasını bir birine karıştırdıkları, aslında özellikle sağlık kurumlarında ve laboratuarlarda kullanılan kimyasal maddelerin atık olarak özel olarak toplanıp yetkilendirilmiş resmi ve özel kurumlarca imha edilmesi gerekiyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com