Zengibar Kalesi Işıklandırıldı

Darende ilçesinde bulunan tarihi Zengibar Kalesi, Darende Belediyesi tarafından ışıklandırıldı.

Darende Belediye Başkan Süleyman Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki en eski eserlerden birisi olan kale kapısının gelecek medeniyetlere ulaşması ve turizme kazandırılması amacıyla ışıklandırıldığı ifade etti.

Eser, Zengibar Kalesi Yolu ve Aydınlatma Projesi’nin, Sivas Anıtlar Kurulunca onaylanmasının ardından Fırat Kalkınma Ajansı tarafından tahsis edilen ödenekle hayata geçirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Yüksek bir kaya yapısı üzerine kurulu bulunan ve Farsça yekpare taş kale anlamındaki ‘Seng bar’ kökünden gelen ve günümüzde Zengibar olarak bilinen kale kapısının ilçenin yeni bir turizm yüzü olması için başlattığımız çalışmaların sonuna geldik. İlçemizin son yıllarda artan turizm potansiyelinde alternatif bir gezi alanı olarak değerlendirilecek kalemiz, yeni açılan yol, ışıklandırma ve çevre düzenlemelerinin de yapılmasıyla önemli bir cazibe merkezi olacak. Darende’nin tarihi dokusunun günümüze akseden bir yapısı ve gelecek kuşaklara aktarılmasında sarsılmaz bir miras olacak.”

– İnanç ve sağlık turizmi için projeler

Zengibar Kalesi ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmalarının hazırlanan turizm projelerinin ilk adımlarından biri olduğunu dile getiren Eser, ilçeyi inanç ve sağlık turizmi merkezi haline getirmek ciddi projeler ürettiklerini belirtti.

Eser, Darende’nin saklı kalmış bir cennet olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Zengibar Kalesi ışıklandırma ve yol çalışmalarını, çılgın proje olarak tabir ettiğimiz kanyon üzerine yaya asma cam köprüsü ve seyir terası için ön bir çalışma olarak görüyoruz. Projelerimiz tamamlandığında ortaya harika bir turizm güzergahı çıkacak. İlçemizin inanç turizmi açısından önemli bir merkezi olması için geleceğe hazırlıyoruz.”

Denizden yaklaşık bin 150 metre yükseklikteki tarihi kalenin ışıklandırılması için 30 bin lira harcandığı, kalenin çevresine 14 projektör yerleştirildiği bildirildi.

AA