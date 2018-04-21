Zengibar Kalesi Peyzajı İçin 13 Proje Yapıldı

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Darende Belediye Başkanlığı tarafından ortak hazırlanan “Zengibar Kalesi Çevresi Peyzaj Projesi” tanıtım toplantısı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada üniversitenin son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin Darende’nin turizm değerini artıracak önemli bir proje olduğunu söyledi.

Güzel ve estetik bakış açısına sahip 13 projenin hazırlandığını ifade eden Kızlay, şöyle konuştu:

“Darende Belediyesi ve öğrencilerimizin ortak hazırladığı 13 proje, ilçenin tarihini ve doğal güzellikleri sunan çok güzel projeler. Darende turizm potansiyeli ile önemli bir konuma sahip. Bu yapılan peyzaj projesi ile Zengibar Kalesi ve önündeki 94 dönümlük alan, Somuncu Baba Külliyesi’ndeki turizm yoğunluğunu da azaltarak ilçedeki alternatif ziyaret ve gezi alanlarına katkıda bulunacak. Bu önemli projede emeği bulunan idarecilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah buradan seçilecek bir proje belediyemizin de çalışmaları ile bölgemizde elle gösterilen nadide eserlerden biri olacak.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek, kendisinin de beldesi olan Darende’ye ciddi bir değer katacak prestij projelerden biri olacağını söyledi.

Darende’nin Malatya‘nın incisi olduğuna değinen Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“İlçemizin turizm değerini artırmak için hep birlikte el ele vererek çalışmalar yürüteceğiz. Zengin bir kültürü olan ilçemizin açık hava müzesi olacak bu projeleri, yakından inceleme fırsatı bulduk. İçlerinden seçilecek projelerden birini Darende Belediyemize destek vererek inşallah hayata geçireceğiz.”

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de, ilçenin turizmde önemli bir markası olacak projeye katkı sunan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine teşekkür etti.

AA- iha