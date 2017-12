Zeynel Abidin Türbesi’ne Toplu Ziyaret

Gençlik Konseyi üyesi gençler, Hazreti İmam Zeynel Abidin Türbesini ziyaret ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ahmet Bayduz şu ifadelere yer verdi:

“Bugün öyle güzel bir gün oldu ki bizim için, sevgimiz , saygımız, hoşgörümüz, birliğimiz ve beraberliğimiz Zeynel Abidin de birkez daha canlandı ve birkez daha alevlendi .

Burada bu zeminlerde,bu zamanlar da geleceğe dair bir umut,bir birlikte yaşama aşkı şevki var ,Rabbim bunu bizden almaya çalışanlara engel olsun . Bizleri de iman ve takva sahibi gençler eylesin inşaallah.

Hoşgörünün, kardeşliğin,muhabbetin daim olduğu bizi bize kırdırdıkları dönemlerin aksine birkez daha göstermiş olduk ki Alevisiyle -Sunnisiyle-Kürdüyle-Türküyle- Lazıyla-Çerkezi ve Boşnağı ile bizlerin bir olduğu kardeş olduğu ve vatanına sahip çıkmakta birbirlerine kenetlenen sırt sırta veren genç nesillerin olduğunu ve Bu Genç nesillerin ayak seslerinin geldiğini tüm kardeşlerimle duyurmuș olduk.

Gençliğin her alanda yetişmesinde büyük çabalar ve emekler sarf etmekteyiz. Bu emeklerin her zaman destekçisi olan her konuda desteklerini eksik etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Beye teşekkür ederim.”

