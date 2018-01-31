‘Zeytin Dalı Harekatı’ Devam Ediyor

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısındaki Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köylerini PYD/PKK’dan arındırdı. Bu arada, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda görevli bir sivil personel şehit olurken, görevli bir sivil personel ile bir asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

DSİ personeli Yasin Tanboğa şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya yapılan terör saldırısındaki şehidin DSİ mensubu Yasin Tanboğa olduğunu açıkladı.

Bakan Eroğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Zeytin Dalı Harekatı’na katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve milletimizin başı sağolsun.”

18 köy terörden arındırıldı

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre çatışmaların ardından bugün ele geçirilen Süleyman Halil ve Sati Şaği’nin ardından akşam saatlerinde Alkana köyü de PYD/PKK’dan arındırıldı.

Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı.

Böylece harekatın 11. gününde Afrin’in beş beldesinde 18’si köy, biri köy altı yerleşim ve 5’i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe’yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi’ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

649 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00’de Zeytin Dalı Harekatı’nın başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, harekatın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının belirtildiği açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği bildirildi.

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur.”

Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Racu belde merkezinin civarındaki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre çatışmaların ardından Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri terör örgütü PYD/PKK’dan ele geçirildi.

Süleyman Halil ve Sati Şaği’nin ardından akşam saatlerinde Alkana köyü de PYD/PKK’dan arındırıldı.

Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı.

24 nokta PYD/PKK’dan kurtarılmış oldu

Böylece harekatın 11. gününde Afrin’in beş beldesinde 18’si köy, biri köy altı yerleşim ve 5’i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe’yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi’ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

TSK’dan Afrinlilere üç dilde birlik çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, “Afrin Afrinlilerindir” mesajı verildi.

Ankara, AA