“Zeytin Dalı Harekatı Planları Sekteye Uğrattı”

Türk Ocakları Malatya Şubesi’nin sohbet programlarının sonuncusunda, Emekli Kurmay Albay Yusuf Çetinkaya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ve bölgede yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.

Malatya Valisi Ali Kaban ve Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın da dinledikleri sohbet programının açılışında konuşan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yusuf Çetinkaya da, ilgiyle dinlenilen konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı öncesinde, ABD’nin bölge ile ilgili planlarından bahsetti. Suriye’de Cizire, Kobani ve Afrin kantonlarının birleştirilerek Batı Kürdistan’ın tamamlanmasının ve bu oluşumun doğudaki Barzani kontrolündeki Kuzey Irak Bölgesel yönetimi ile birleştirilmesinin planlandığını belirterek şöyle devam etti:

“Bu kurulması planlanan devlet sadece bizim için değil İran, Irak ve Suriye için de tehdittir. İlk olarak Kuzey Irak referandumu bozgunu ve şimdi de Zeytin Dalı Harekatı bu planı ciddi anlamda sekteye uğratmıştır. Türkiye herhangi bir etnik gruba yönelik bir tavır içerisinde değildir. Asıl amaç Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Arz-ı Mevud’a yönelik faaliyetlerin ortadan kaldırılmasıdır.”

Harekat ve safhalarını başlangıcında itibaren gün gün haritalar eşliğinde ayrıntılı olarak anlatan Çetinkaya, Afrin’den sonra Münbiç operasyonunun da olmazsa olmaz olduğunu, hatta devamının da yüzde 100 gerekli olduğunu belirtti.

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in üçte birini emlak-ı hümayuna aldırdığı Menbiç’in, Misak-ı Milli’de olduğunun altını çizen Çetinkaya, Menbiç’in 29 Ağustos 1921’e kadar Türk hakimiyetinde ve Türklerin en son çekildiği toprak olduğunu söyledi. Arazisinin düzgün olmasından dolayı Menbiç’e doğru planlamayla dört koldan birer ikişer taburla girilirse çok rahatlıkla alınacağını söyleyen Çetinkaya, “Bu harekattan sonra mutlaka Fırat’ın doğusunun ve Şengal dağının temizlenmesi , Kuzey Irak’taki sesin kesilmesi şarttır.” dedi.

Program sonunda Vali Kaban’a, Türk Ocakları ve TİKA tarafından hazırlanan, İsmail Gaspıralı’nın hayatını anlatan kitap verildi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com