Zeytin Dalı’nda 2184 Terörist Etkisiz

Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren 2184 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2184 oldu.

Afrin’deki terör mevzileri, obüs toplarıyla vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay’ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin’in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, obüs toplarıyla vuruluyor.

Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatına devam ediliyor.

Raco Dağı kırsalında terör hedefleri vuruluyor

Suriye’nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı kırsalında tespit edilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefler, fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Askeri sevkiyat

Öte yandan Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis’e ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli kentlerdeki birliklerden gönderilen zırhlı muharebe araçlarını taşıyan yaklaşık 30 tır, güvenlik önlemleri altında Gülbaba köyünden geçiş yaptı.

Ankara, AA