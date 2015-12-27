Gösterim tarihi : 12 Mart 2010

Yönetmen : Martin Scorsese

Oyuncular : Leonardo DiCaprio , Mark Ruffalo , Ben Kingsley , Michelle Williams

Senaryo : Laeta Kalogridis, Kitap: Dennis Lehane

Müzik :

Görüntü yön. : Robert Richardson

Tür : Dram, Gerilim, Gizem

Süre : 148 dk.

Yapım yılı : 2009

Ülke : ABD

Dağıtıcı : UIP

Massachussets sahili açıklarındaki Zindan Adasında suç işlemiş akıl hastalarının tedavi edildiği bir psikiyatri hastanesi vardır. Teddy ve Chuck adlı iki polis müdürü, Rachel adlı bir katil hastanın esrarengiz şekilde kayboluşunu soruşturmak üzere görevlendirilmişlerdir.

Şiddetli bir kasırga nedeniyle hastayı aramaya başlayan polislerin işi zorlaşır.