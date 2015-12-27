Zindan Adası
Gösterim tarihi : 12 Mart 2010
Yönetmen : Martin Scorsese
Oyuncular : Leonardo DiCaprio , Mark Ruffalo , Ben Kingsley , Michelle Williams
Senaryo : Laeta Kalogridis, Kitap: Dennis Lehane
Müzik :
Görüntü yön. : Robert Richardson
Tür : Dram, Gerilim, Gizem
Süre : 148 dk.
Yapım yılı : 2009
Ülke : ABD
Dağıtıcı : UIP
Massachussets sahili açıklarındaki Zindan Adasında suç işlemiş akıl hastalarının tedavi edildiği bir psikiyatri hastanesi vardır. Teddy ve Chuck adlı iki polis müdürü, Rachel adlı bir katil hastanın esrarengiz şekilde kayboluşunu soruşturmak üzere görevlendirilmişlerdir.
Şiddetli bir kasırga nedeniyle hastayı aramaya başlayan polislerin işi zorlaşır.
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