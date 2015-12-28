Zirai Don Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji, Malatya’da Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece yarısından başlayacak ve yaklaşık 8 saat sürecek zirai don uyarısında bulundu.

Valilik tarafından basın kuruluşlarına ulaştırılan uyarıda;”Yapılan son değerlendirmelere göre, Elazığ, Malatya İl ve İlçelerinde, 23 Nisan 2015 tarihinden itibaren seyreden düşük sıcaklıklar, bu gece(Cuma) daha da düşerek orta kuvvette zirai don olarak gerçekleşmesi beklendiğinden; Meyvecilik ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız ve ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” ifadelerini yer verildi.