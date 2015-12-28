Zirai Don Uyarısı Yapıldı
Meteoroloji, Malatya’da Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece yarısından başlayacak ve yaklaşık 8 saat sürecek zirai don uyarısında bulundu.
Valilik tarafından basın kuruluşlarına ulaştırılan uyarıda;”Yapılan son değerlendirmelere göre, Elazığ, Malatya İl ve İlçelerinde, 23 Nisan 2015 tarihinden itibaren seyreden düşük sıcaklıklar, bu gece(Cuma) daha da düşerek orta kuvvette zirai don olarak gerçekleşmesi beklendiğinden; Meyvecilik ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız ve ilgilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” ifadelerini yer verildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."