Zirve Olayındaki ‘Sahte HTS’ler İçin İlgililere Dava

Malatya’da 3 Hıristiyan misyonerin öldürüldüğü ve dosyaya bakan hakim, savcı ve emniyet mensuplarının büyük çoğunluğunun FETÖ’den tutuklu bulunduğu Zirve Yayınevi davasında yargılanan sanıklara ait telefon görüşmeleri ile ilgili olarak soruşturma aşamasında hazırlanan HTS kayıt analizleri üzerinde yapılmayan görüşmelerin yapılmış gibi gösterilmesi iddiasıyla “Görevi kötüye kullanmak ve kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik” suçundan Türkiye İletişim Başkanlığı’nda (TİB) görevli 3 uzman hakkında dava açıldı. Dosyadaki şüphelilerdin biri ise kriptolu telefonların dinlenmesi davasının da sanığı olan eski TİB Hukuk İşleri Daire Başkan Vekili Adil Biçer.

Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen olayda, Zirve Yayınevi’nde Alman uyruklu Tillman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel adlı Hıristiyan misyonerler öldürülmüştü. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 28 Eylül 2016 tarihinde, olaydan 9 yıl 5 ay 10 gün sonra çıkan kararda cinayetlerin asıl failleri olan Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker’e “Tasarlayarak Adam Öldürmek” suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak” suçundan 30’ar yıl hapis cezası ve “Nitelikli Yağmaya Teşebbüs” suçundan 9’ar yıl 9’ar ay hapis cezası verilmişti. Davaya sonradan tartışmalı delil ve iddialarla monte edilen büyük çoğunluğu asker olan diğer sanıkların da aralarında bulunduğu diğer ise beraat etmişti. Yerel Mahkemenin kararı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi vermiş olduğu istinaf kararı ile onaylanmıştı. Dosya Yargıtay’da bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından Malatya’daki Zirve Yayınevi davasında yargılanan 5’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 17 sanığa ait telefon görüşmelerine ait HTS kayıtlarında “yapılmayan görüşmelerin yapılmış gibi gösterilmesi” iddiasıyla resmi belgede sahtecilik suçundan yürütülen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede TİB personeli İsmail Baltacıoğlu, Hamit Tabi ve Adil Biçer için “Görevi kötüye kullanmak ve kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik” suçlaması bulunuyor.

İddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker ile davada beraat eden askerlerin de bulunduğu toplam 17 kişi mağdur olarak görünüyor.

Beraat eden askerlerin, soruşturma aşamasında Türkiye İletişim Başkanlığı tarafından “HTS kayıtlarında gerçeğe aykırı olarak görüşmelerin fazlalaştırılarak gönderildiği” şikayeti üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilen iddianamede, “3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından 19 Ocak 2015 havale tarihli Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne hitaben hazırlanarak sunulan HTS analizi konulu bilirkişi raporunun yapılan incelemesinde; kovuşturması yapılan şahıslara ait HTS kayıtlarının bulunduğu analiz çıktılarının yine belirtilen dosya içerisinde bulunan ve TİB sistemden gelen ham HTS dataları ile karşılaştırılması talep edilmiş olmakla karşılaştırmalarda analizi yapılan hedef numaralarda; genel olarak belirtilen tarih aralığındaki dataların bir kısmı alınmış olmasına rağmen zaman zaman dataların tamamının eksiksiz olarak alınmış olduğu, Hedef numaralarda belirtilen tarih aralığı dışında sorgulamaların yapıldığı, Mükerrer kayıtların bulunduğu,İsim sütununda eklemelerin yapıldığı,Sıra numaralarında düzensizlik olduğu, Sayfaların imzasız, mühürsüz olduğu, sayfa sıra numaralarının daha sonradan elle yazıldığı, Bilgi etiketlerinde bulunan telefon numarası ile analizi yapılan telefon numarası arasında rakamsal hataların olduğu, Sayfaların yazım formatlarının farklılık gösterdiği, Sorgulamaların bir kısmının karşı telefonun baz istasyonu datalarından yapıldığı bunun bilgi etiketinde gösterilmediği, Analizi yapılan numaraların yazılı çıktıya eksik aktarıldığı, tarafımızdan tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

İddianameye konu Bilirkişi Raporuna göre; Yine davanın asıl sanıkları Emre Günaydın, Hamit Çeker, Cuma Özdemir, Abuzer Yıldırım ve Salih Çeker’in telefon görüşmelerinin de soruşturma aşamasında yüksek gösterildiği belirtiliyor.

Bilirkişi raporunda; davada beraat eden Emekli Albay Mehmet Ülger, Binbaşı Haydar Yeşil, İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Ruhi Abat, Uzman Çavuş Mehmet Çolak, Astsubay Murat Göktürk, Astsubay Abdullah Atılgan, Astsubay Adil Akçay, Uzman Çavuş Adem Gedik, diğer sanıklar Levent Ercan Gelegen, Aykut Saka, Hüseyin Yelki ve gizli tanık ve sanık İlker Çınar’ın soruşturma aşamasında yapılan telefon görüşmelerini kapsayan HTS analizlerinin görüşme sayılarının 40 katı, 100 katı ve daha fazla gösterilerek yanıltmaya yönelik ve gerçeği yansıtmayacak şekilde hazırlandığı belirtiliyor.

İddianamede sanıklar TİB personeli İsmail Baltacıoğlu, Hamit Tabi ve Adil Biçer için, “Şüphelilerin iştirak halinde görevi gereği düzenlemeye yetkili oldukları resmi belgeyi sahte olarak düzenledikleri ve ifa ettikleri görevi kötüye kullandıkları, şüphelilerin bu şekilde üzerlerine atılı suçu işledikleri” belirtilerek, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan yargılanmaları talep ediliyor.

Sanıklardan eski TİB Hukuk İşleri Daire Başkan Vekili Adil Biçer’in aynı zamanda kriptolu telefonların dinlenmesi davasının da sanığı olduğu öğrenildi.

Zirve Yayınevi soruşturmasına ve davasına bakan birçok hakim, savcı ve emniyet mensubu ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında görevinden ihraç edildi, tutuklandı veya ve yargılanıyorlar.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com