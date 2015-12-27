Zirve’de Sona Doğru

Alman Tilman Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel adlı misyonerlerin öldürüldüğü Zirve Yayınevi’nin 24. duruşmasında Cumuhriyet Savcısı mütalaasını vererek, tutuklu 5 sanık hakkında “Terör, kasten adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağmaya teşebbüs” suçlarından ceza istedi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki Zirve Yayınevi’nin 24. duruşmasının sonunda Cumhuriyet Savcısı mütalaasının hazır olduğunu bildirmesi üzerine mahkeme heyeti, savcıya mütalaasını sunmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, olayın bir terör olayı olduğunu ve Emre Günaydın’ın terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğunu, diğer sanıklar Abuzer Yıldırım, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Salih Gürler’in ise terör örgütü üyesi olduğunu iddia eti.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Emre Günaydın’a “Terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olmak suçundan” 22 yıl, 3 kişiyi kasten öldürmek suçundan 3’kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 63’er yıl hapis ve Yağmaşa teşebbüs suçundan 16 yıl hapis talep etti. Cumhuriyet Savcısı sanıklar Abuzer Yıldırım, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Salih Gürler hakkında ise “Terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15’er yıl, 3 kişiyi kasten öldürmek suçundan 3’er kez müebbet hapis cezası, 3 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 63’er yıl, yağmaya teşebbüs suçundan 16’şar yıl hapıs talep etti.

Cumhuriyet Savcısı davada yargılanan diğer sanıklar Kürşat Kocadağ, Mehmet Gökçe, Varol Bülent Aral ile Hüseyin Yelki’nin haklarındaki suçlamalardan dolayı beratlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, dava kapsamında adli emanette bulunan ve Emre Günaydın’ın ev aramasında çıkan İncil ve İsanın Acıları adlı kitapların Emre Günaydın’a aide edilmesini istedi.

Duruşma sonunda mağdur avukatlarından Murat Dincer yaptığı açıklamada, sanıklar için istenebilecek cezaların talep edildiğini, ancak olayın 5 kişi ile sınırlandırılmasına katılmadıklarını söyledi. Avukat Erdal Doğan ise, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun vermiş olduğu son kararın Malatya’yıda etkilemiş olabileceğini iddia ederek, Malatya’daki mahkemenin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nin hazırlamış olduğu raporu dikate almadığını ileri sürdü.

Duruşma sonunda Alman Tilman Geske’nin eşi Suzanna Geske ve ilkkez duruşmaya gelen oğlu Lukas Geske konuşmayarak adliyeden ayrıldılar.

Zirve Yayınevi davasının 25. duruşması 15 Nisan 2010 tarihinde yapılacak.