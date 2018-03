Ziya Doğan Gümüşhanespor’da

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Ziya Doğan oldu.

Gümüşhanespor’un bu sezonki dördüncü teknik direktörü Ziya Doğan oldu. Görevde 40 gün kalan Güvenç Kurtar, 3-0’lık Bugsaşspor mağlubiyetinin ardından istifa etmişti. Yaşananların ardından Gümüşhaneli teknik direktör Ziya Doğan ile görüşen yönetim, tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya vardı.

Dün kulübe gelerek oyuncularla tanışan ve ilk antrenmanını yapan Doğan, bugün kendisini ve ekibini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı Tekke köyündeki Gümüşhanespor tesislerinde düzenlenen törenle attı.

“Türkiye’de lobisiz tek teknik direktör benim ve bazı değerlerim var”

İmza töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğan, kendisinin Türkiye’de lobisiz tek teknik direktör olduğunu ve kendisinin bazı değerleri olduğunu belirterek, “Bu değerlerin en önemlilerinden birisi de Gümüşhaneli olmasıdır. Zor bir görev. Düşüşte olan bir takım. Biz buradan nasıl o düşüşü durdurup layık olduğu şampiyonluğa kavuşturabilir miyiz onun düşüncesi ve heyecanını yaşıyorum” dedi.

Kendisine ve takıma yönelik hem il içinde hem de il dışında çok büyük bir sevgi ve beklenti olduğunu ifade eden Doğan, “Büyük bir potansiyel var. Herkes şartlanmış. Bu durup dururken olan bir şey değil. Gümüşhane’yi bu durumlara getirip artık şampiyonluk dışındaki sonuçlar başarısızlıktır deniliyorsa Gümüşhanespor yol kat etmiştir. Geçmişte emeği geçmiş herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Şu zamana kadar Gümüşhane’yi çok iyi temsi ettiğime inanıyorum”

Futbolculuk döneminde de Gümüşhane ile hep ilgilendiğini ve elinden gelen yardımları o zaman da seve seve yaptığını kaydeden Doğan, Gümüşhane’den 8 yaşında ayrıldığını ve kıt imkanlarla futbolla tanıştığını hatırlatarak, “Gizli gizli oynayarak o engelleri aştık. Bugün bakıyorum Gümüşhane bir futbol şehri olmuş bu çok güzel. Nereden nereye. Bana güvendikleri için tüm Gümüşhanelilere teşekkür ediyorum. Bu ilgi beni buraya mecbur kıldı. Yöneticilerimizin sağduyusu ve benimle ilgili düşünceleri beni çok mutlu etti. Şu zamana kadar Gümüşhane’yi çok iyi temsi ettiğime inanıyorum. Alnım çok açık. Çok iddialıyım. Hiçbir şaibeye bulaşmadan alın teriyle ekmeğini kazanıp ailesini geçindiren bir insan olarak memleketime geldim. Burası benim memleketim. Zaman zaman üzüldüğüm konular oldu ama kimseye kırgın değilim. Anlaşmamız 3 dakika sürmedi. Hiçbir şart ortaya koymadım. Verdiğim her sözü tuttum, ağzımdan çıkan her şeyi hayatım boyunca yerine getirdim” ifadelerini kullandı.

“Bu takım Süper Lig’e çıkar”

Gümüşhane amatör kümede de olsa yine gelip çalışacağının altını çizen Doğan, “Bana doğru planlama lazım. Burası benim bir parçam. Duygularımı anlatamam. Çok zorluklar yaşayarak buradan çıkan bir insanım. Yokluğu da varlığı da çok iyi bilirim. Gümüşhane halkının Gümüşhanespor’a ihtiyacı var. Hep beraber buna destek olalım. Gümüşhane olarak niye süper ligde oynamayalım? Doğru hamleler yapıp doğru düşünürsek, bu ilgi ve alakayla çok kısa süre içerisinde bu takım süper lige çıkar. Ben buraya gelirken bana gösterilen ilgi benim maddi konuda hiçbirşey konuşmamı gerektirmezdi konuşmadım. Çok çalışıp az konuşacağız. Beni paracı diye kimse tanıtamaz. Ben buradayım ya en büyük servet Gümüşhane’de olmak” şeklinde konuştu.

“Oyuncuların her birine ihtiyacım var, hepsinin hazır olması lazım”

Bir gazetecinin takımı nasıl bulduğuyla ilgili sorusunu cevaplandıran Doğan, “Dün bayağı iyi bir idman yaptık ama benim idmanlarımın yüzde 25’i bile değil. Fiziksel anlamda çok bir şey diyemem ama takım oyununa uygun bir takım değil. Aralardan sürprizler çıkarmamız lazım. Takım oyununu üst seviyeye getirmemiz lazım. Oyuncularla konuşuyoruz. Bunu ön plana çıkarırsak yetenekli oyuncularımız var, kalite yüksek. Ama her kalitenin yanında askerlerin de olması lazım. Takım oyununu ön plana çıkaracağız. Benim takımım asla topu olduğu bölgede futbolcu pozisyonu seyretmeyecek. Saldırması, mücadele etmesi lazım. Oyuncuların her birine ihtiyacım var. Hepsinin hazır olması lazım. Maalesef Türkiye’de oynamayan oyuncu küsüyor ama ben oynamayan futbolcuyu daha çok çalıştırırım çünkü bana en kritik zamanda lazım. Kalıcı olacak temelleri atmak çok önemli. Altı boş olan takımlar ne durumdalar? Süper liglerde efsane olan takımlar bugün üçüncü liglerde. Elimize gelmiş bu fırsatı değerlendirip kamuoyunun bizden beklentilerine cevap vermek istiyoruz. Ben tek başıma bunu yapmayacağım. Bir bütün halinde yapacağız. Herşey birbirini tamamlar. Yöneticiler, taraftarlar, yerel medyanın bu görevi üstlenmesi ve destek olması lazım. En üstten en alta kadar birlik olmamız lazım. O kadar takım çalıştırdım ama kendimi bu kadar sorumlu hissettiğimi hatırlamıyorum. Çünkü burada bu insanların ilgisi ve memleketim olması sebebiyle daha çok istiyorum, daha heyecanlıyım” açıklamasını yaptı.

“Hiçbir şart, koşul istemeden imza attım”

Doğan, kulübe 2 yıllık imza attığını, hiçbir şart, koşul istemediğini belirterek, “Her gittiğim yerde büyük tazminatlara imza attım ama burası benim memleketim ne zaman ne kadar tutarsa tutarlar, ne zaman gönderirlerse giderim” dedi.

Çakmak: “Kendisiyle uzun yıllardır çalışma niyetindeyiz”

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı İsmet Çakmak ise sezon boyunca dördüncü hocayı almak zorunda kaldıklarını, önceki üç hocadan ikisinin kendi iradeleriyle, üçüncü hocanın da yönetim kurulunun kararıyla karşılıklı anlaşarak görevine son verdiklerini hatırlatarak, “Ziya Doğan hemşehrimiz olması nedeniyle gerek futbolculuk hayatında gerekse antrenörlük hayatında Gümüşhanelilik ruhunu en üst seviyede temsil ettiği için kendisine bu konuda şükranlarımızı sunuyoruz. Hiçbir şaibeye, dedikoduya mahal vermeden onuruyla, şerefiyle dik duruşuyla Gümüşhanelilik hasletlerini en yüksek seviyede temsil ettiği için ilimiz adına gurur verici bir arkadaşımızdır. Antrenörlük kariyeri tartışılmazdır. İnşallah o da biz de bundan sonra kimseyi mahcup etmeyiz. Çok önceden olması gereken bir şey ama bugüne kısmet oldu. Kendisiyle uzun yıllardır çalışma niyetindeyiz. Onursal Başkanımız, Milletvekilimiz Osman Akgül’ün özel gayretleri, Belediye Başkanımız Ercan Çimen’in özel dostlukları Ziya Doğan’ın ilimize gelmesinde birinci etkendi” diye konuştu.

“Ziya Doğan’ın vereceği her türlü kararın arkasında duracağız”

Hoşgörü, samimiyet, sevgi ve saygı içerisinde bir görev ifa edeceklerini, kulübün idari ve mali yönetiminin yönetim kuruluna, teknik sorumluluğun da tamamen Ziya Doğan’a ait olduğunu ve vereceği her türlü kararın arkasında duracaklarının altını çizen Çakmak, “Şehirde müthiş bir sevinç var. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ziya hoca uçaktan indiğinden itibaren heyecanıyla titrer vaziyetteydi. Ben buraya çalışmaya geldim, para kazanmaya gelmedim dedi. Bu bir sorumluluk duygusudur. Başarı kalıcı olursa, sistematik olursa bunun ehemmiyeti var. Saman alevi gibi iniş çıkış olursa hiçbir mana ifade etmez. Önce kulübün kurumsal yapısının oturması lazım” ifadelerini kullandı.

Ziya Doğan, 12 yılı Beşiktaş’ta olmak üzere uzun yıllar futbol camiasının içerisinde yer almış, Beşiktaş, Trabzonspor, Adanaspor, Konyaspor, Malatyaspor, Gençlerbirliği takımlarında teknik direktör olarak görev yapmış, son olarak geçtiğimiz sezon Kastamonu 1966 takımını çalıştırmıştı. Gümüşhane’nin Köse ilçesi Bizgili köyü doğumlu olan 57 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün, Gümüşhanespor’un şampiyonluk yarışına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Gümüşhane, iha