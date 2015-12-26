Ziya Doğan’ın Faul Dediğine!..

Malatyaspor’un geçtiğimiz Pazar günü Adana’da Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, Ömer Erdoğan’ın Malatyaspor adına kaydettiği, ancak hakem Fırat Aydınus tarafından iptal edilen golü, Malatyaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan “Yüzde yüz faul” diye değerlendirirken, bu değerlendirme Lig TV’de pozisyonları yorumlayan Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu’nun tepkisine yolaçtı.

Malatyaspor, 1-0 mağlup durumda iken 42. dakikada Ömer Erdoğan’ın kafayla attığı gol, yan hakemin de uyarısıyla hakem tarafından sayılmamıştı.

DOĞAN NE DEDİ?

Ziya Doğan, 3-1 mağlubiyetle sonuçlanan maçın ardından stadda Lig TV mikrofonlarına değerlendirme yaparken, sayılmayan bu gol için, “..Attığımız bir gol var o büyük bir ihtimalle faul. Yüzde yüz faul. Ama diğer pozisyonları dikkatli bir şekilde incelemek lazım…” demişti.

Pazar gecesi Lig TV’de maçın özet görüntülerinin yayını ve Ziya Doğan’ın bu açıklamasının ardından, pozisyonu ve Doğan’ın açıklamasını yorumlayan Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu, tepki gösterdiler.

İkili, pozisyon ve Doğan’ın yorumuyla ilgili şunları söylediler:

“..

-ŞANSAL BÜYÜKA :Ziya Hoca bu pozisyona faul dedi. Ancak ben bu görüntülerle katılamıyorum. Ben faul görmedim. Ben golü iptal etmem.

-ERMAN TOROĞLU: Beyazlı oyuncu (Gençlerbirliği oyuncusu) arkaya doğru geliyor. Hakem görmediği pozisyonda golü iptal ediyor. Çok net bir gol.

-ŞANSAL BÜYÜKA: Ziya hoca buna nasıl faul diyorsun? Nerden görüp faul dedin?..”

FOTOĞRAF: İptal edilen bu gole Malatyaspor Teknik Direktörü Doğan “fauldü” dese de, Malatyaspor’lu futbolcular uzun süre itiraz ettiler. (Levent BARIŞ)