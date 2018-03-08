Ziyaretçiler: Gece Avı

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Bir aile, bir grup akrabayla birlikte kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve herkes gizemli bir şekilde götürülmüş gibidir. Bilmedikleri şey ise karanlıkta gizlenmekte olan üç maskeli psikopatın onların her hareketini izlediğidir. Bu tehlikeli üçlü, ailenin hayatta kalmak için neleri göze alabileceğini test etmek için her yolu deneyecektir…
Yönetmen: Johannes Roberts
Oyuncular: Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Lewis Pullman, Emma Bellomy
Slogan: Kaçabilirsin Ama Saklanamazsın
Tür: Korku
Yapım Yılı: 2017 (85 dk)
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Bryan Bertino, Ben Ketai
Yapımcı Firma: Rogue Pictures
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: The Strangers: Prey at Night
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
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