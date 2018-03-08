Ziyaretçiler: Gece Avı

Bir aile, bir grup akrabayla birlikte kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve herkes gizemli bir şekilde götürülmüş gibidir. Bilmedikleri şey ise karanlıkta gizlenmekte olan üç maskeli psikopatın onların her hareketini izlediğidir. Bu tehlikeli üçlü, ailenin hayatta kalmak için neleri göze alabileceğini test etmek için her yolu deneyecektir…

Yönetmen: Johannes Roberts

Oyuncular: Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Lewis Pullman, Emma Bellomy

Slogan: Kaçabilirsin Ama Saklanamazsın

Tür: Korku

Yapım Yılı: 2017 (85 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Bryan Bertino, Ben Ketai

Yapımcı Firma: Rogue Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Strangers: Prey at Night

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

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