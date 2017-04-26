“Zor Bir Maç Olacak”

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, emin adımlarla Süper Lig hedeflerine yürüdüklerini kaydederek, “Önümüzde 5 maçımız kaldı. Ligde avantajlı taraf olsak bile önümüzde 5 final haftası var. Kalan maçlarımızda aklımızla duygularımızı birleştirmemiz lazım” dedi.

Sarı kırmızılılar, ligin 30’ncu haftasında Cumartesi günü 15.30’da Malatya İnönü Stadı’nda İzmir ekibi Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda gazetecilere açıklamada bulunan defans oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, 5 haftalık final periyoduna girdiklerini, kalan haftalarda istedikleri sonuçları alıp, hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

“GALİP GELEN TARAF OLACAĞIZ”

Erdoğan, Göztepe karşılaşmasında iyi mücadele edip, galip gelen taraf olacaklarını kaydederek, şunları söyledi: “Avantajlı olarak birinci olsak da daha önümüzde 5 hafta var. Bunu birinci haftada söylüyorduk beşinci haftada söylüyorduk. Önemli olan bulunduğumuz konumu 34. hafta lig bittiği zaman da koruyabilmek. Bunun içinde çalışmalarımız sürüyor. Giresunspor deplasmanın da aldığımız bir puan çok önemliydi. Deplasmanda aldığımız bir puanı anlamlandırmak, değerini anlamak adına içerdeki Göztepe maçında muhakkak bir galibiyet almak gerekiyor. Ancak o zaman deplasmandan aldığımız bu bir puanın anlamı ve önemi ortaya çıkacaktır. İnşallah ortaya koyacağımız performansımızla, taraftarımızın desteğiyle hafta sonunda gülen ekip biz olacağız.”

“ZORLU MAÇTAN İSTEDİĞİMİZ SONUÇLA AYRILACAĞIZ”

Tecrübeli defans oyuncusu, takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve hedeflerine ulaşacaklarını ifade ederek, “Malatya’dan ayrılırken hiç birimiz Malatya dışında top oynamak istemiyorduk. Sonuçta burası bizim şehrimiz ve ait olduğumuz yer. Ancak sahanın bulunduğu durum gayet kötüydü ve futbol oynamaya çalışan bir takım için çok büyük bir dezavantajdı. O yüzden böyle bir tercih yapıldı. Tercihinde isabetli ve hayırlı olduğunu gördük geçtiğimiz süreçte. Oradaki statların atmosferleri muazzam, tabi buda takımın oyununa yansıdı. Buraya geldiğimiz zaman tabi saha tam olarak olmasa da yine de bir derece kendini toparlamıştı. Eskişehir maçında kaybetmişiz çok istekliyiz, arzuluyuz maçı koparmak istiyoruz. Bu duygu ve düşünceler bizi maçta bazı yanlışlara itti. Fazla istemenin getirdiği yanlışlar. Bu yanlışlara Giresunspor karşısında düşmedik ve en kötü bir puanımızı aldık. Bu hafta önümüzde zorlu bir maç daha var. Umut ediyorum bu hafta onlarında üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

“ZOR BİR MAÇ OLACAK”

“Sahada duygularımızı ön plana çıkarırken, aklımızı da unutmamak gerek. Sahada aklımızla duygularımızı birleştirmemiz lazım” ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Göztepe sezon başladığında direkt ilk iki takımı olarak gösteriliyordu. Bizim ise Play-Off mücadelesi yapacağımız söyleniyordu. Ancak oluşan tablo ortada. Göztepe ilk altı mücadelesi yapıyor diyoruz ama yanılmıyorsam ikinci sıradaki takımla arasında üç puan fark var. Yani onlarında ilk iki iddiası var. Zor bir maç olacak. Çok istemek zorundayız. Çok istediğimiz zamanda inanıyorum ki biz kazanacağız. Tabi çok istemek demek isteğimizin aklımızın önüne geçmeden olacak bir istek olmalı. Her zaman arkadaşlarıma söylüyorum. Duygularımızı ön plana çıkarırken aklımızı unutmamamız. Aklımızla duygularımızı birleştirmemiz lazım sahada. Bu şekilde hareket edersek inşallah gülen taraf biz olacağız.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi