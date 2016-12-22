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Malatya Haber -

“Zor Şartlarda Görev Yapıyorsunuz”

“Zor Şartlarda Görev Yapıyorsunuz”
  • 23.12.2016
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Vali Mustafa Toprak, Yeşilyurt ilçesi Ortaköy mahallesinde katıldığı program dönüşünde yol güzergâhında görev yapan köy korucuları ve emniyet personeli ile görüşerek bir süre sohbet etti.

Vali Toprak, program dönüşünde yol güzergâhında bulunan ve nöbet tutan köy korucularının yanında aracını durdurarak onlarla sohbet edip sıkıntı veya sorunları olup olmadığını sorarak bir süre sohbet etti. Köy korucularına çikolata ve kayısı da hediye eden Vali Toprak görevlerinin kutsal olduğunu, zor şartlarda da olsa görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirterek “Devletimiz, Milletimiz için, onların güvenliği için sizler burada zor şartlarda görev yapıyorsunuz, devletimiz ve milletimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum.”dedi.

Yeşilyurt ilçe girişinde bulunan yol kontrol noktasında görevli polislerle de görüşen Vali Toprak, uygulama ve asayiş konusunda da bilgiler alırken kontrolü yapılan araçlardaki vatandaşlarla da görüşerek onlarla da bir süre sohbet etti.

Yol Kontrol noktasından ayrılırken görevli polislere de teşekkür eden Vali Toprak onlara da çikolata ve kayısı hediye ederek görevlerinde başarılar diledi.

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