AKP Malatya Milletvekili ve TBMM Gurup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şahin, CHP ve MHP tabanının çözüm sürecini desteklediklerini, buna rağmen parti liderlerinin bu sürecin hayırlı bir şekilde sonuçlanmaması için direnç gösterdiklerini ve bu tavırlarının muhalefet partilerinin kendi siyasi hayatlarını bitireceğini söyledi.

Milletvekili Mustafa Şahin, partisinin Pütürge İlçe Danışma toplantısında yaptığı konuşmada çözüm sürecini değerlendirerek bu sürece destek vermeyen partileri sert bir dille eleştirdi.

Şahin yapmış olduklarını köy ve ilçe ziyaretlerinde CHP’ye silme oy veren köylerde yaşayan vatandaşların çözüm sürecinin hayırlısıyla sonuçlanması için Başbakan’a dua ettiklerini, buna rağmen CHP ve MHP liderlerinin çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanmaması için ellerinden gelen bütün melaneti göstererek çözüme direndiğini söyledi.

CHP’nin ‘çözüm sürecini tabanımızın yüzde 65’i istiyor’ diyerek bir gerçeği ifade eden Genel Başkan Yardımcılarını istifa ettiren bir parti olduğunu hatırlatan Milletvekili Şahin “Temennim onlar da yanlıştan dönsünler. Biz onların da siyaseten helak olmasını istemiyoruz ama kesinlikle bu süreci dirençle tersine çevirmeye çalışırlarsa vatandaşımızın iradesi devreye girecektir. Muhalefet partileri liderlerinin çapsız,yanlış politikaları yüzünden vatandaşımız tarafından sandığa gömülecektir “diye konuştu.

AKP’nin kurulduğu günden bugüne Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan terörün sonlandırılması için yaptığı çalışmalardan bahseden Şahin şunları kaydetti:

“1980’den beri süren 97 şubatıyla perçinlenen aslında yasadışı fakat o günün şartlarında yasal kılıfa uydurulmuş yasayla, OHAL yasasıyla insanlarımıza zorbalık yapıyorlardı. O insanlarımıza eziyet çektiriyorlardı. Biz geldik, parti seçim beyannamemizde var olanları anında uygulamaya koyduk.4 Kasım seçimleri oldu,hemen akabinde hükümeti kurduk. 1 ay geçmeden olağanüstü hali kaldırdık. Rahmetli Turgut Özal Olağan üstü hali kaldırmaya niyetlendiğinde mutlaka bir yerlerde engelleme girişimleri olurdu. Faili meçhuller ortaya çıkardı. Ülkenin belli başlı adamlarına tuzaklar kurarlardı ama Başbakanımız bunu bir çırpıda silip attı. Yapamazsınız dediler. Onu da yaptık. Hükümranlığı olan bir zümre varsa o da vatandaşımızın kendisidir. Hiçbir zümrenin hiçbir mevkinin, hiçbir makamın, hiçbir kurumun hükümranlık taslamaya hakkının olmadığını ifade eden bir anlayışın mensuplarıyız. Onun için vatandaşımız ne diyorsa biz onu yapmak zorundayız. Vatandaşlarımızın beklentilerine göre hizmetimizi, gidişatımızı şekillendiren bir partiyiz. Bizi diğerlerinden farklı kılan o.”

Milletvekili Mustafa Şahin ilçe parti binasında muhtarlarla da bir toplantı düzenleyerek gelerek sorunlarını dinledi.

Toplantıya, AKP İl Başkan yardımcısı Selim Çağlar, İl Yönetim Kurulu üyeleri Necmettin Karakaş, Yusuf Aksaç, Pütürge İlçe Başkanı Hüseyin Aldemir, İl Genel Meclis Üyesi Battal Paşahan, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.