‘Zorlu Bir Lig Bizi Bekliyor’

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatya Spor’da ikinci etap kamp çalışmaları devam ederken, teknik direktör Nihat Balan, zorlu bir ligin kendilerini beklediğini, kamp çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Balan, ikinci etap kamp çalışmaları çerçevesinde hazırlık maçları yapacaklarını kaydederek, “İkinci etap kamp çalışmalarına başladık. Malatya’daki çalışmalarımıza göre tempoyu daha artırarak, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Bu nedenle kamp döneminin önemini çok iyi biliyoruz” dedi.

Fikstürü de değerlendiren Balan, “Tabi fikstür nasıl olursa olsun zorlu takımlarla mücadele edeceğiz. İlk maçımızı İskenderun Demirçelik ile oynayacağız. İskenderun Demirçelik bu ligi iyi biliyor. Bu nedenle zorlu bir maç olacak. Biz de lige iyi başlamak adına galip gelmek istiyoruz” diye konuştu.